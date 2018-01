Bombeiros de Portimão salvam pai e filho num poço de 20 metros

O Centro Municipal de Proteção Civil e Operações de Socorro (CDOS) de Portimão recebeu um alerta, via 112, de Faro, na tarde de hoje, 7 de janeiro, às 15h45, para a queda de uma criança num poço de 20 metros de profundidade com água, no Vale da Figueira, freguesia de Mexilhoeira Grande, na área rural do concelho de Portimão.

De imediato, reconhecendo a complexidade da exigente operação de socorro, foi despachada, em primeiro alarme, uma equipa do Grupo de Salvamentos Especiais, que se encontra em permanência ao longo das 24 horas, com as valências de Salvamento Técnico por Cordas e Resgate Aquático, tendo os primeiros meios diferenciados chegado ao local pelas 15h56 (11 minutos após o despacho).

No local, constando-se a existência de duas vítimas conscientes no interior do poço (uma criança de 7 anos, do sexo masculino e o pai, de 41 anos, que entretanto entrou no espaço confinado para salvar o filho) foram projetados os dispositivos de salvamento aquático «Throwbags» e de imediato foi encetada a ação de resgate com recurso a técnicas de salvamento por cordas, tendo o recuperador abordado as vítimas poucos minutos depois, concretizando o resgate da criança em nove minutos, que saiu apenas com ferimentos leves.

Receberam ambos assistência das equipas de pré-hospitalar no local e avaliados pela Equipa Médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), foram transportados para o Hospital de Portimão.

Paralelamente foi necessário assistir uma vítima do sexo masculino, de 51 anos, por ansiedade, o qual foi transportado também à unidade hospitalar e foi prestado apoio aos demais familiares presentes pela Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE) do INEM entretanto accionada para o Teatro de Operações.

Participaram nesta operação, conjuntamente com o Corpo de Bombeiros de Portimão, o INEM e a Guarda Nacional Republicana, num total de 22 operacionais e 10 veículos.

Ainda foram acionadas equipas de mergulhadores dos Bombeiros de Portimão que não chegaram a intervir face ao sucesso do resgate na primeira abordagem.