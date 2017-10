Bombeiros de Faro reforçam capacidade operacional com novo autotanque

O dispositivo de combate a incêndios dos Bombeiros de Faro foi reforçado esta semana com a chegada de um autotanque com capacidade para 17 mil litros de água.

Trata-se de um Veículo Tanque Tático Urbano (VTTU), adquirido no âmbito de uma parceria financeira entre a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) e a Associação Humanitária (AH) dos Bombeiros de Faro–Cruz Lusa que, para o efeito, disponibilizaram uma verba no total de 38 mil euros.

Uma parte do montante (18 mil euros), foi atribuída pela ANPC na sequência do abate de uma outra viatura dos Bombeiros de Faro, enquanto a AH suportou a verba restante (20 mil euros).

O montante permitiu adquirir e adaptar um veículo usado à missão dos bombeiros, nomeadamente o abastecimento de água à população e a viaturas todo-o-terreno.

A aquisição do autotanque foi efetuada após o abate de uma viatura sinistrada durante o DEFIC/2016, o que reduziu seriamente a capacidade operacional dos Bombeiros de Faro, especialmente em matéria de abastecimento de água no combate aos incêndios florestais.

Para Steven Sousa Piedade, presidente da Direção da AH dos Bombeiros de Faro-Cruz Lusa, a aquisição do VTTU representa um importante reforço da capacidade operacional da corporação, sobretudo num ano em que o risco de fogos florestais atinge proporções tão críticas no país e na região.

O dirigente sublinha ainda a «abertura» da ANPC, através do comandante distrital de Faro, Vaz Pinto, às diligências feitas com vista à substituição do veículo abatido e realça a disponibilidade da AH para suportar os restantes 20 mil euros.

«Esta possibilidade resultou do esforço feito pela direção da AH, nos últimos dois anos, com vista a um reequilíbrio financeiro que permitiu, não só a aquisição deste autotanque, como viabilizou uma candidatura para aquisição, através do QREN, de um Veículo Tanque Tático Florestal (VTTF) que deverá integrar o dispositivo em 2018», refere Steven Sousa Piedade.

Para além do VTTU agora adquirido, os Bombeiros de Faro-Cruz Lusa contam ainda com dois VFCI-Veículo Florestal de Combate a Incêndios.