Bastonário da Ordem dos Médicos visita CHUA e Centros de Saúde

Miguel Guimarães visita esta terça-feira, dia 28 de agosto, a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) «na sequência das imensas dificuldades verificadas devido à falta de médicos especialistas e à incapacidade para atrair jovens médicos para esta região no âmbito do plano de mobilidade especial lançado pelo governo», segundo informa a Ordem dos Médicos.

A visita tem o intuito de «verificar no local o impacto que a falta de médicos especialistas está a ter nesta região, ao nível do acesso aos cuidados de saúde e ao nível da formação médica. No âmbito da visita o bastonário pretende ainda perceber como lidou esta unidade hospitalar com a carência de especialistas face ao aumento exponencial de população durante os meses de verão. A existência de queixas específicas em alguns serviços, como é o caso da Medicina Interna, da Cirurgia Geral e do serviço de Urgência, irão ser alvo de avaliação específica».

Nesta iniciativa o bastonário da Ordem dos Médicos será acompanhado por Alexandre Valentim Lourenço, presidente do Conselho Regional do Sul, Ulisses de Brito, presidente da Sub-Região de Faro, João Furtado, membro do Conselho Regional do Sul, Maria João Nobre, membro da Assembleia de Representantes da Sub-Região de Faro, e Catarina Perry da Câmara, presidente do Conselho Nacional do Médico Interno. Acompanha ainda o bastonário o presidente da direção do Colégio de Cirurgia Geral, Menezes da Silva, e um representante da direção do Colégio de Medicina Interna, Carlos Monteverde.

Após reunião com os responsáveis do hospital, a comitiva irá ainda, durante a tarde, visitar os centros de saúde de Faro e de Loulé.