Autoridade Marítima Nacional resgata cinco turistas em risco no Carvoeiro

O piquete da Polícia Marítima de Portimão recebeu hoje, domingo, 14 de outubro, às 13h25, um alerta de que cinco pessoas estavam a ser arrastadas pela corrente, sem conseguirem regressar a terra, na Praia do Carvoeiro, Lagoa.

​O Capitão do Porto ativou para o local uma embarcação, e respetiva tripulação, da Estação Salva-vidas de Ferragudo e uma embarcação semirrígida da Polícia Marítima.

Ao chegarem ao local, procederam ao resgate de seis pessoas, três delas estavam agarradas a uma bóia pertencente ao corredor existente em frente à praia, outras duas estavam na rebentação, com risco iminente de afogamento e uma sexta pessoa que tinha ido em auxílio das cinco vítimas.

Todas as vítimas foram resgatadas para Ferragudo e de seguida transportadas pelos bombeiros de Lagoa para o unidade de Portimão do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), conscientes, mas com sintomas de exaustão e hipotermia.

Três vítimas eram de nacionalidade britânica, com 40, 13 e 10 anos. Duas vítimas eram de nacionalidade alemã, com 56 e 13 anos.

A Autoridade Marítima Nacional relembra que em situações de mau tempo e de forte agitação marítima deve-se evitar a prática de atividades balneares.