Alunos de Goa visitaram Escola de Turismo de Faro

A comitiva foi de mérito e integrou 13 dos melhores e mais aplicados alunos do VM Salgaocar Institute of International Hospitality Education de Goa, estabelecimento com uma filosofia de ensino semelhante à das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal. Candidataram-se estudantes de ambos os géneros e de diferentes cursos, entre os 19 e 20 anos de idade. Quase todos com sobrenome de origem portuguesa. Depois de uma passagem por Lamego, a reta final do intercâmbio teve lugar na capital algarvia.

«Fizemos uma abordagem inicial para os inteirar da realidade da nossa região. Além do foco que demos à área da cozinha e dos vinhos, também organizámos visitas de campo e atividades culturais. Preparámos aulas práticas e teóricas de português, que foi uma oportunidade de fazer a aproximação entre os dois países», explicou ao «barlavento» Paula Vicente, diretora interina da Escola Hoteleira de Faro, que teve a liberdade de criar e preparar todo programa de formação.

Incluiu um workshop de dieta mediterrânica e um masterclass de cozinha algarvia pelos chefs Osvaldo Silva (Conrad Algarve) e Bruno Viegas (Anantara Vilamoura). «Estes nossos ex-alunos vieram com muito gosto. Foi muito positivo porque deu ao grupo uma outra visão do mercado», esclareceu. Os alunos de Goa tiveram ainda algumas ações de introdução à pastelaria e doçaria algarvia. Levaram manuais, fichas técnicas e trabalho de casa. A terminar, levam uma nota final e um certificado. Luís Figueira, formador de vinhos, emparelhou iguarias de batata-doce e figos secos algarvios com néctares regionais de casta negra mole. «Este é um grupo interessante e interessado. Estamos a falar de um elo histórico que nos liga. É muito bom ter a presença deles aqui em Faro e partilhar uma visão diferente daquilo a que estão habituados. São 500 anos que nos separam da primeira vez que chegámos a Goa, mas ainda assim, têm uma herança suficientemente forte para que ainda hoje permaneça», disse ao «barlavento».

Já os visitantes também não pouparam elogios aos anfitriões. «Esta experiência excedeu em muito as nossas expetativas. Agradeço a forma como fomos recebidos e a maneira como cuidaram de nós. As pessoas têm sido muito amigáveis e temos aprendido muito também sobre o território e o turismo em Portugal», disse Lionel Minguel de Noronha, 20 anos. Acabou de se formar e em junho irá trabalhar em front office para a cadeia hoteleira de luxo Marriott Internacional, na Índia. «A cultura em Goa é muito influenciada pela cultura portuguesa. Por um lado, Portugal é-nos familiar, mas por outro, é também muito diferente. Tenho a certeza que durante a minha vida voltarei cá, se não for para trabalhar, será em lazer. Mas quero voltar», garantiu. No Algarve, o grupo foi acompanhado por pelo professor Sebastian Breitinger, um alemão radicado há dois anos em Goa.

EVA é hotel-escola para alunos da UAlg

A Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (ESGHT) da Universidade do Algarve (UAlg) e o Hotel EVA do Grupo AP Hotels & Resorts, estabeleceram um protocolo que prevê que esta unidade de quatro estrelas, no centro de Faro, possa acolher os estudantes da licenciatura em Gestão Hoteleira em contexto de formação aplicada, trabalhando em interação com o staff.

A iniciativa tem vindo a ser afinada em testes, com grupos restristos, nos últimos dois anos. Agora, os alunos podem fazer disciplinas como Técnicas de receção e alojamento; Técnicas e práticas de produção e serviços; Gestão de alojamentos; Gestão de alimentação e bebidas e Gastronomia e enologia. Vão também aprofundar a formação adicional em idiomas (inglês, alemão e francês), informática, contabilidade, finanças e economia.