Algarve voltou a estar em destaque na Bolsa de Turismo de Lisboa

O turismo de natureza, desportivo, gastronómico e cultural é a grande aposta para 2018, por parte dos vários players regionais que marcaram presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). De novo no centro das atenções do evento, o Algarve contou com um novo stand promocional de 702 m2, que acolheu os 16 municípios e duas dezenas de unidades hoteleiras e operadores.

Uma das novidades destacadas por Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), é que este ano, a quarta edição da mostra «Algarve Nature Week» terá lugar em Lagos, de 13 a 22 de abril. «Terá um novo formato e uma vasta proposta de atividades», revelou. Até 1 de março, estavam 60 empresas inscritas. O evento, que já passou por Faro, Quarteira e Tavira, contará com financiamento pelo CRESC Algarve. Segundo o presidente da RTA, o primeiro dia será aberto, com atividades gratuitas para cerca de 500 crianças.

Em dezembro, Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo em Vale Fuzeiros, no concelho de Silves, para apresentar o portal «Portuguese Trails», plataforma que serve de montra digital à oferta nacional de Cycling e Walking (cicloturismo e caminhadas). O Algarve foi a região-piloto e a primeira em destaque. O projeto, contudo, não está esquecido. Desidério Silva prevê para breve a implementação de um novo modelo de gestão da Ecovia e Via Algarviana, a realização de intervenções prioritárias na Ecovia do Litoral, bem como a implementação do projeto transnacional de valorização da Ecovia.

O presidente da RTA anunciou ainda que em breve será lançado um «Guia de Turismo de Natureza Júnior», destinado a crianças entre os 6 e os 10 anos, publicação que incentivará os mais jovens a «descobrir as áreas naturais do Algarve», com sugestões de percursos. Estará disponível em português, inglês, francês e castelhano e enquadra-se na candidatura «Algarve Natural – Promoção e Valorização do Património Natural da Região do Algarve».

Por outro lado, o sítio promocional oficial do Algarve (www.visitalgarve.pt) tem agora mais informação «prática, útil, intuitiva e conteúdos dinâmicos. Disponibiliza detalhes sobre vários produtos turísticos, sugestões de experiências e locais a visitar, além do download de guias, folhetos, imagens e mapas», entre outros. Anabela Afonso, comissária do «365 Algarve», confirmou uma terceira edição deste programa de animação cultural, que deverá acontecer entre outubro próximo e maio de 2019, embora reformulado. De acordo com Desidério Silva, a ideia é «apostar cada vez mais em parcerias, desenvolver menos eventos, mas de maior qualidade».

O restaurante farense Tertúlia Algarvia levou a Lisboa o projeto gastronómico «Algarve Cooking Vacations», financiado pelo CRESC Algarve, que pretende dinamizar programas turísticos de aprendizagem culinária e enológica. Pacotes de três a sete dias, com aulas de cozinha, degustações, visita a produtores e mercados aliadas a diversas atividades de lazer.

2017 foi novo ano de recordes

«A BTL é o salão de referência para a indústria do turismo e o principal evento de promoção turística em Portugal. O Algarve participa na 30ª edição da feira com o intuito de reafirmar as suas potencialidades diferenciadoras e a sua vasta oferta para todos os perfis de viajantes. Este será, sem dúvida, um momento especial para atrair mais turistas para o Algarve, que fechou 2017 com mais de 19 milhões de dormidas», anunciou o presidente da RTA, Desidério Silva, na quinta-feira, 1 de março.

Assim, no ano passado, a região bateu novos recordes anuais com o registo mais de 19 milhões de dormidas (+5,3 por cento do que em 2016); 1028 milhões de euros de proveitos totais (+13,2 por cento) e 4,1 milhões de hóspedes (+5,1 por cento). Cerca de 65,2 por cento das dormidas continuam a ter como origem cidadãos do Reino Unido; 25,1 por cento são portugueses; 35,1 por cento são alemães e 59,8 são holandeses. O Aeroporto de Faro registou um total de 8,7 milhões de passageiros, isto é, mais 1,1 milhões do que em 2016. Desidério Silva sublinhou ainda que a região recebeu mais de 40 prémios em 2017, tais como o «Melhor Destino de Praia da Europa» de acordo com o World Travel Awards ou «Best Golf Destination» pelos World Golf Awards.

Loulé aposta em música, entretenimento e desporto

«Há 15 anos Joaquim Guerreiro teve a ideia de organizar o Festival Med no centro histórico de Loulé. E este ano vamos voltar a ter grandes nomes. Até porque o turismo tem esta vertente. Não é só a paisagem e as pessoas que atraem, mas também a cultura e o entretenimento», referiu Vítor Aleixo, presidente do município de Loulé, durante a apresentação do cartaz para o próximo Festival Med. Carlos Carmo, vereador da Câmara Municipal e diretor do evento, revelou os primeiros nomes para a edição de 2018, que se realizará nos dias 28, 29 e 30 de junho e dia 1 de julho (dia aberto).

Asian Dub Foundation (Reino Unido), Dub Inc (França), Morgane Ji (Ilha da Reunião), La Pegatina (Espanha), 47 Soul (Palestina), Gato Preto (Moçambique/Gana/Portugal) e os portugueses Miguel Araújo, Orelha Negra, Sara Tavares, Gaiteiros de Lisboa, Teresa Salgueiro e Melech Mechaya são os primeiros nomes confirmados para a 15ª edição do Festival MED. Contará com 75 horas de música, 55 bandas de 20 nacionalidades diferentes, com mais de 260 músicos a atuar em nove palcos em vários pontos do recinto. Também Telmo Pinto, presidente da Junta de Freguesia de Quarteira, destacou a importância do «Triatlo Internacional Professor Carlos Gravata». Durante a sua intervenção sublinhou que a cidade e o concelho dispõem de «todas as condições para acolher estágios desportivos», tal como já acontece como a Taça da Europa de Triatlo e o Algarve Tri Run 4.0. O concelho possui atualmente 57 clubes, 100 modalidades, 295 equipamentos desportivos e organiza cerca de 175 eventos desportivos anuais.