«Um Algarve com Sentidos» homenageia Júlio Bernardo e marca a estreia da Platibanda Editora

A vida e obra de Júlio Bernardo, artista, fotógrafo e cineasta de Portimão é o tema do livro «Um Algarve com Sentidos» a apresentar na quarta-feira, dia 12 de dezembro, às 18 horas, no Auditório do Museu de Portimão.

A obra, da autoria de Carlos Alberto Osório, marca também a estreia da nova chancela algarvia «Platibanda Editora».

No lançamento estarão presentes, além do autor, o poeta Nautílio Martins, e como oradores convidados, Nuno de Santos Loureiro, professor e investigador na Universidade do Algarve e diretor dos Encontros de Fotografia de Lagoa – ENFOLA, e Isilda Gomes, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

O livro «Um Algarve com Sentidos» está organizado em duas partes. A primeira é uma fotobiografia sobre a vida e obra multifacetada de Júlio Bernardo, onde se incluem diversos documentos do espólio familiar do artista, com um foco particular na sua relação com os concelhos de Portimão e Lagoa.

A segunda parte, e principal, consiste na publicação de 30 fotografias inéditas de Júlio Bernardo, acompanhada de 120 quadras originais do poeta popular portimonense Nautílio Martins escritas para este trabalho.

Carlos Alberto Osório é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra. Concluiu uma pós-graduação em Multimédia Educacional na Universidade de Aveiro e é mestre em Produção, Edição e Comunicação de Conteúdos Multimédia. Pertence ao quadro docente da Escola Secundária Poeta António Aleixo, onde exerce docência. Paralelamente desenvolve investigação na área da imagem fotográfica na região do Algarve.

Antes, durante e após a apresentação decorrerão alguns momentos culturais, com música ao vivo, uma performance teatral e degustação de petiscos tradicionais.

Esta cerimónia de lançamento está integrada no programa das comemorações do Dia da Cidade de Portimão 2018.