A comunicação e especialização dos destinos de natureza são destaque no Ameixial

O WFA – Walking Festival Ameixial iniciará no dia 27 de abril, sexta-feira, pelas 10h30, em Loulé (Edifício Atlético), com um workshop técnico gratuito direcionado para profissionais do ramo da hotelaria que estejam interessados em especializar os seus alojamentos para receber caminhantes.

Como atrair hóspedes do segmento de caminhadas e quais as comodidades e serviços que os alojamentos devem oferecer, são alguns dos tópicos a abordar. A sessão de trabalho será conduzida por Gonçal Portabella do Patronat de Turisme de la Diputacio de Lleida da Catalunha. É consultor especializado em Turismo de Caminhadas e tem coordenado projetos em torno da promoção das caminhadas e do cicloturismo nos Pireneus, nomeadamente na área da formação especializada para alojamentos, estruturação, promoção e internacionalização da oferta, entre outras ações. Colabora com o Instituto para o Desenvolvimento e Promoção do Alto Pireneu e Iran (IDAPA), como membro da Mesa de Caminos de los Pirineus, organização que coordena diversas iniciativas para impulsionar as caminhadas na região, incluindo festivais de caminhadas, workshops, entre outras.

Mais tarde, terá lugar pelas 15 horas no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Ameixial – a conferência«Comunicar Destinos de Natureza». O painel de oradores convidados conta com a presença da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra (integrando a iniciativa promovida pelo WFA – Festivais Solidários), Turismo dos Açores, Turismo de Portugal, o Patronat de Turisme de la Diputacio de Lleida – Catalunha e IDAPA (Instituto para el Desarrollo del Alto Pirineo y Aran). A conferência encerrará com a intervenção da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. A participação é gratuita.

As inscrições para o 6º Walking Festival Ameixial (27, 28 e 29 de Abril) estão disponíveis no website oficial do evento, onde é possível encontrar informação detalhada sobre as caminhadas, atividades, alojamento, refeições e transporte. Algumas atividades já se encontram esgotadas, sendo necessário garantir a inscrição antes do dia 22 de Abril (data limite). A participação no festival tem um valor simbólico de 6€ por participante, com entrada gratuita para crianças até aos 12 anos.

O WFA – Walking Festival Ameixial integra o calendário de festivais de caminhadas AWS – Algarve Walking Season e é organizado pela Cooperativa QRER, com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Câmara Municipal de Loulé, Junta de freguesia de Ameixial, Proactivetur e Projeto Estela.

WORKSHOP TÉCNICO Especialização de alojamentos para caminhantes

Sexta, 27.04.2018, 10h30 • Edf. Atlético, Loulé

Programa

10h00 Sessão de boas-vindas

10h30 – 12:30 Sessão de trabalho

Orador Convidado: Gonçal Portabella (Patronat de Turisme de la Diputacio de Lleida da Catalunha)

CONFERÊNCIA Comunicar Destinos de Natureza

Sexta, 27.04.2018 • 15h00

Salão Nobre da Junta de Freguesia de Ameixial

Programa

15h00 Sessão de boas-vindas

Presidente da Região de Turismo do Algarve, Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Presidente da Junta de Freguesia de Ameixial e Presidente da Cooperativa QRER

15h30 Oradores Convidados

• Gonçalo Lima, Walking Weekend (C.M.Pampilhosa da Serra)

• Filipe Macedo, Marca Açores (Turismo dos Açores)

• Filipe Silva, Portuguese Trails (Turismo de Portugal)

• Gonçal Portabella, Pireneu de Lleida (Patronat de Turisme de la Diputacio de Lleida – Catalunha) e Arcadi Castillo, IDAPA (Instituto para el Desarrollo del Alto Pirineo y Aran)

17h30 Intervenção da Secretária de Estado do Turismo Ana Mendes Godinho

18h00 Encerramento