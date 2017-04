8,5 milhões para cinco projetos na Ria Formosa

Foram aprovados hoje, segunda-feira, 17, investimentos de 8,5 milhões de euros para a concretização de uma série de intervenções para melhoria de acessos e requalificação de espaços nas ilhas-barreira. A decisão foi tomada durante a Assembleia Geral da Sociedade Polis da Ria Formosa, segundo avança o gabinete do Ministro do Ambiente.

O investimento servirá para a construção de uma nova ponte de acesso à Praia de Faro, um cais de passageiros em Tavira e para a requalificação da Ilha da Culatra, da praia do Ancão e da Avenida 5 de Outubro, em Olhão.

A atual ponte de acesso à Praia de Faro apresenta fragilidades de difícil correção, razão pela qual se justifica a construção do novo acesso, com o objetivo de melhorar a mobilidade, criando uma solução mista de circulação para automóveis, peões e bicicletas.

O Projeto de Requalificação da Ilha da Culatra concretizará medidas de recuperação do núcleo piscatório com a reabilitação das zonas degradadas promovendo a qualidade de vida da população residente. Destaca-se, entre outros, a criação de um parque de lazer e de uma doca seca, a valorização do largo igreja e a integração da zona adjacente ao cais de acostagem e interligação desta com núcleo habitacional.

No caso da intervenção em Tavira, o objetivo é a substituição do atual cais de acostagem por outro, em betão armado, com as necessárias condições operacionais e de segurança.

Com a intervenção na Praia do Ancão pretende-se sobretudo garantir a segurança e o conforto na utilização do espaço público e, ao mesmo tempo, proteger e recuperar o sistema dunar, disciplinando a circulação e estacionamento automóvel.

Com um apoio de 4,6 milhões de euros, o Estado é o principal financiador destes projetos que visam melhorar a qualidade de vida das populações locais e dos visitantes da Ria Formosa.

Os restantes parceiros no financiamento destes projetos são as câmaras municipais de Faro, Olhão, Tavira e Loulé, além da Docapesca. Prevê-se que o projeto de requalificação da Ilha da Culatra possa ser beneficiado com um financiamento comunitário de cerca de 850 mil euros.