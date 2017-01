2016 foi excelente no turismo, mas não viu melhoras na saúde

Um ano marcado pela polémica e contestação na saúde, que também viu arrancar duas obras estratégicas que a região há muito ambiciona, as ETAR da Companheira, e de Faro-Olhão. Aos nossos olhos, 2016 foi assim…

JANEIRO

» Luís Gomes, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António (PSD), convidou o ex-primeiro-ministro José Sócrates (PS) para um debate sobre «Política, Justiça e Indiferença» e sofreu duras críticas.

» A Câmara Municipal iniciou o «Faro Requalifica» e investiu 600 mil euros, provenientes da venda do edifício da Escola do Magistério Primário, na requalificação da rede viária.

» Onze teatros do Algarve constituem rede informal «Azul» para promover a circulação artística na região.

» Nas eleições legislativas, Marcelo Rebelo de Sousa quase fez o pleno no Algarve. Apenas a freguesia de Barão de São Miguel (Vila do Bispo), não deu a vitória ao candidato.

» A Comissão Distrital do PSD Algarve elegeu David Santos, presidente da CCDR, como líder.

» Centro de Ciência Viva de Lagos lança guias de Geologia e Paleontologia Urbana.

FEVEREIRO

» Falsa ameaça de bomba no Airbus A319 da TAP, causou alarme no Aeroporto de Faro.

» Anafre promoveu o primeiro encontro de freguesias do Algarve.

» Clube de Ciclismo de Tavira, após juntar-se ao Sporting, estreia a nova equipa de ciclismo na Volta ao Algarve.

» Rogério Bacalhau revelou intenção de se recandidatar à Câmara Municipal de Faro.

» A Comissão Europeia atribuiu Marca de Património Europeu ao Promontório de Sagres.

» Assunção Cristas, candidata à liderança do CDS-PP, deslocou-se a Faro para encontro com militantes e simpatizantes.

» Governo acionou apoio às empresas de Albufeira, prejudicadas pelas inundações de 1 de novembro de 2015.

» A Comissão de Utentes do Hospital de Faro manifestou-se contra política do CHA.

» Ministro das Finanças Mário Centeno apresentou OE de 2016 no Clube Farense.

» JSD do Algarve promoveu «II Formar Algarve» com painel de relevo de militantes do PSD.

MARÇO

» Associação de Armadores de Pesca da Fuzeta lançou cabaz «FrescoMAR».

» Portimão recebeu as primeiras «Jornadas do Arade» para debater desenvolvimento socioeconómico e divulgação do património cultural dos municípios fronteiriços com este rio.

» Filipe Vital foi eleito presidente do PS de Portimão.

» Falta de autorização da tutela para ligar adutor prejudica 700 agricultores de Silves.

» «Allgav-Tuk Tuk» foi distinguida pela revista «Luxury

Travel Guide» como o melhor operador turístico da região.

» Lagoa abriu Balcão Único na Câmara Municipal.

» António Eusébio é reeleito presidente do PS do Algarve.

» O «barlavento» publicou a edição número 2000.

» Ministro da Saúde anunciou protocolos e melhorias nos serviços da região até maio.

» Abertura do espaço «O Compromisso» torna visível formação hoteleira da Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais.

ABRIL

» Coca-Cola em Portugal assumiu que Algarve é um mercado prioritário para a marca.

» Roda gigante de 37 metros começa a ser instalada na zona ribeirinha de Portimão.

» Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, inaugurou novo Centro de Trabalho em Vila Real de Santo António.

» Aeroporto de Faro apresentou nove rotas novas para França, Áustria, Reino Unido e Alemanha.

» Silves criou marca da laranja algarvia.

» Assembleia Municipal de Vila Real de Santo António aprovou criação da taxa turística do concelho.

» Estalou polémica sobre o Plano de Pormenor de Alvor que será efetuado pelo grupo Pestana.

» Socióloga Luisa Schmidt afirmou que esburacar o Algarve é «síndrome de pacóvio» no encontro público sobre impactos da exploração de hidrocarbonetos na região.

» Portimão abriu Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM).

» Joaquim Peres é o novo presidente das «Águas do Algarve».

MAIO

» Vendedores ambulantes acamparam à porta da Câmara Municipal de Portimão em protesto contra novas regras de licenciamento.

» Taxistas manifestaram-se em Faro sob o lema «Uber ilegal é roubo nacional».

» Descoberta uma gruta do Neandertal nas obras da nova ETAR em Portimão.

» Enfermeiros lutaram por melhores condições de trabalho, aumentos salariais e 35 horas semanais.

» Campeonato Nacional de Ginástica Rítmica em Portimão.

» São Brás de Alportel avançou com requalificação do centro da vila.

» Parkalgar Racing Team regressa às corridas de motociclismo.

» Centro de Congressos do Arade avança com Plano de Recuperação Económica.

» Portimão lança projeto inovador de adoção de rotundas.

» Primeiro-ministro António Costa em visita ao Algarve foi recebido por manifestantes devido à EN125 e contra exploração do petróleo.

» Pescadores contestam sistema de pontos, que penaliza embarcações em caso de contra-ordenações.

JUNHO

» Lagos inaugurou núcleo dedicado à escravatura no Mercado de Escravos.

» Família reabilitou moinho de maré na Fuzeta para criar um pequeno museu e quartos de alojamento local.

» Motoclube de Faro disse estar contra as inspeções obrigatórias para motos.

» RTA lança o livro «Algarve, quem és tu?» que desafia os alunos do primeiro ciclo a explorar os 16 concelhos da região.

» Vilamoura World apresenta segunda fase do L’Orangerie, que prevê um novo Centro de Congressos.

» Mina de Loulé renovou intenção de alugar armazéns subterrâneos.

» Pancadaria em jogo de futsal entre «Os Indefectíveis» e o Gejupce manchou a Taça Nacional sub-20, em Portimão.

» Câmara Municipal de Lagoa iniciou requalificação do recinto da FATACIL.

JULHO

» Monchique aprovou projeto para teleférico e slide na Picota.

» Inaugurada Variante de São Lourenço/ Troto.

» Lagoa resgatou vinho estagiado no Arade para tentar bater recorde do Guinness.

» Ostras da Culatra deram origem a marca registada.

» Embaixadora britânica visitou São Brás de Alportel.

» Aeroporto de Faro bateu recordes, mas passageiros sofreram nas filas.

» «Portimão Informa» especial traçou balanço dos 1000 dias de Isilda Gomes.

» Portugal é Campeão Europeu de Futebol.

» Albacor renovado para ser hotel de charme universitário.

» Salva-vidas de Ferragudo agraciado com Cruz Naval.

» O «barlavento» publica a revista de verão.

» Descontos na A22 aquém da expetativa frustam algarvios.

» Bombeiros de Albufeira receberam doação recorde do Reino Unido.

» Português premiado inaugurou «World Press Photo» no Forum Algarve.

» Ministro do Ambiente contestado nas renovadas Quatro Águas de Tavira.

» Festival da Sardinha invadiu centro de Portimão.

AGOSTO

» José de Guimarães expôs pela primeira vez em Faro pela mão do Millenium BCP.

» Querença estreou festival de literatura (FLIQ).

» Beto Kalulu lançou biografia.

» PCP denunciou «ninhos de ratos» nas Finanças de Faro.

» Albufeira anunciou restauro da Torre Albarrã do Castelo de Paderne.

» Montepio ofereceu 10 desfibrilhadores a Silves.

» Vereadores do PS quiseram evitar aproveitamento político no caso Viga d’Ouro.

» Programa «365 Algarve» foi apresentado em Lagos.

» Mapa dos mares algarvios, um projeto inovador a nível nacional mostra a costa na gíria dos pescadores.

» Queda de Arriba na praia de Maria Luísa lembrou perigo eminente.

» ETAR da Companheira ganhou laje de fundo do reator biológico.

» Olhão lançou Orçamento Participativo.

» Festa do Pontal encheu o Calçadão de Quarteira.

» «Águas do Algarve» levaram água da torneira em tournée para os turistas.

» Postos de praia assistiram milhares de banhistas.

» FATACIL superou todas as expetativas.

» Algarve Race Hotel estreou quase lotado.

SETEMBRO

» Quarteira dedicou semana ao polvo algarvio.

» Festival «F» deu música a Faro.

» Negrão Belo apresentou uma «biografia rebelde».

» 300 hectares arderam na encosta da Fóia.

» Drone quase que choca com avião em voo.

» Pescadores prometeram contestar as concessões à aquacultura na costa algarvia.

» Verão algarvio teve a água do mar mais quente em 16 anos.

» Segurança Naval foi testada ao largo de Portimão.

» Incêndios florestais devastaram em Monchique, Portimão e Silves.

» Rainha das Vindimas de Portugal foi eleita em Lagoa.

» Faro anunciou intenção de anexar espaços para cultura e turismo.

» Réplica de hidroavião de Gago Coutinho oferecido a São Brás de Alportel.

» Anais de Faro regressam após longo hiato.

» António Costa em Portimão inaugurou hotel do Autódromo.

» «365 Algarve» arrancou em Tavira.

OUTUBRO

» Câmara de Lagoa abriu novo espaço para residentes estrangeiros.

» Pepinos-do-mar da Ria Formosa dados como em perigo de extinção.

» Olhão recebeu encontro internacional de poetas.

» Antigo Externato deu lugar a Hotel Cidade de Olhão.

» Isilda venceu batalha das dívidas com FAM aprovado.

» CHA «sem melhoras» considerou a Ordem dos Médicos.

» PAN anunciou querer travar prospeção de petróleo no Algarve.

» Roubos de peixe estragaram anos de pesquisa científica na Estação Piscina Piloto de Olhão (EPPO).

» CTT lançaram novos selos em lata de conserva.

» AMAL anuncia objetivo conseguir mobilidade mais eficiente até 2020.

» Almargem tomou posição sobre as demolições na Ria Formosa.

» António Branco pediu que Faro e o Algarve acarinhem a identidade universitária.

» Padraig Harrington venceu 10º Portugal Masters.

» Primeira pedra lançada na ETAR Faro-Olhão.

» 7 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto de Faro.

» «Faro Requalifica 2» foi inviabilizado pelo governo.

NOVEMBRO

» Olhão inaugurou a nova estação salva-vidas nos antigos armazéns da Docapesca.

» Markteste elogiou performance do concelho de Loulé.

» Algarve acolheu primeira faroleira de Portugal Continental.

» Leggionella levou ao fecho de hotel em Faro .

» «Lavrar o Mar» abriu com teatro à mesa em Aljezur.

» Hotel Penina comemorou 50 anos de excelência.

» Plano de Pormenor da Zona Histórica de Olhão gerou controvérsia.

» Algarve Biomedical Center organizou jornadas em Faro.

» Juventude Socialista promoveu Fórum Europa em Olhão.

DEZEMBRO

» Lagoa estreou rede de bicicletas elétricas.

» Compositor de Portimão foi mestre com nota 20, caso ínédito em Portugal.

» Loulé voltou a ser o município mais sustentável de Portugal.

» Falta de técnicos condicionou ambulâncias do INEM em Faro.

» Pequenas grandes vitórias marcaram comemorações do Dia de Portimão.

» Serralves expôs pela primeira vez em Faro.

» AMAL e Ministério da Administração Interna assinaram contratos locais de segurança em Loulé.

» Portimão ganhou uma nova USF.

» José Louro recebeu Prémio Regional «Maria Veleda».

» CCMAR juntou-se à vanguarda da investigação marinha europeia.

» Faro aprovou 860 mil euros para o associativismo.

» AMAL passa a gerir portos em parceria com APS e Docapesca.

» Consultas à chuva no centro de Saúde de Loulé e Albufeira geraram polémica.

» Suspensão da exploração de petróleo apenas teve um contentamento moderado.

» ADSBA lançou campanha de doação de sangue inovadora.