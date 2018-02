Vilamoura Atlantic Tour 2018 arranca amanhã

A 16ª edição da prova Vilamoura Atlantic Tour, decorre este ano entre os dias 13 de fevereiro e 1 de abril, com cerca de 1200 cavalos, entre os quais 200 portugueses.

A edição de 2018 do Vilamoura Atlantic Tour dá um passo decisivo na sua afirmação como um dos mais importantes eventos equestres da Europa, ao receber um número recorde de cavalos participantes.

Ao longo de seis semanas, pelas quais se vão repartir os 870 mil euros em prémios, serão disputadas 24 provas pontuáveis para o ranking da Federação Equestre Internacional.

O circuito estará dividido em duas partes, em que a primeira decorre entre 13 de fevereiro e 12 de março.

Depois de uma semana de pausa, a competição regressa ao Vilamoura Equestrian Centre a 20 de março para terminar no dia 1 de abril.

Além das rondas tradicionais, o Vilamoura Atlantic Tour recebe ainda provas de cavalos novos, com as finais a disputarem-se na 4ª semana de competição.

«Este é o momento mais importante do ano para o desporto equestre nacional e um dos eventos de maior relevo na modalidade a nível internacional», explica António Moura, CEO do Vilamoura Atlantic Tour, acrescentando ainda que «não é apenas um evento equestre, mas o importante agente económico, pois dinamiza a região do Algarve através do turismo num época considerada baixa».

O impacto económico do evento na região está estimado em 21 milhões de euros, contando com vários milhares de visitantes que terão um impacto direto nas dormidas nos alojamentos algarvios, mais de 100 mil ao longo das seis semanas de competição, assim como nos restaurantes e restante comércio da região.

Roger Yves Bost, Campeão Olímpico no Rio de Janeiro por Equipas no Concurso de Obstáculos, marca presença nesta edição