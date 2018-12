Tavira também é «Município Amigo do Desporto»

O município de Tavira foi reconhecido, a nível nacional, pelo terceiro ano consecutivo, como “Município Amigo do Desporto”, um galardão atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) em parceria com a Cidade Social. Tavira junta-se assim a Loulé, que mereceu a mesma distinção por parte da APOGESD.

A distinção visa o reconhecimento desportivo, ambiental e solidário de organizações, instalações, eventos e programas desportivos, assim como a identificação e difusão de práticas de gestão implementadas pelas autarquias.

O prémio, que tem como princípios gerais a melhoria contínua, a responsabilidade social e ambiental, e o reconhecimento público, foi entregue tendo por base os seguintes critérios de análise: organização, instalações, eventos, programas, parcerias, desporto solidário, sustentável e inclusivo.

Este sistema possibilitou o reconhecimento externo dos modelos e opções de gestão adotados pela autarquia, bem como a partilha de boas práticas, o acesso a oportunidades de formação e a melhoria contínua.