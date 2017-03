Tavira é capital algarvia do BTT no fim de semana

Depois de ser palco de uma das mais vibrantes chegadas da Volta ao Algarve 2017, a cidade e o concelho de Tavira vão ser palco da 5ª edição do Algarve Bike Challenge (ABC), no próximo fim-de-semana. Uma prova em três etapas de BTT que integra o calendário internacional da UCI e que terá duas vertentes distintas: a Open Race e a UCI Race.

Ao anoitecer de sexta-feira, 3 de março, disputa-se um prólogo que vai percorrer o centro histórico de Tavira. Será o momento em que o evento estará mais próximo das pessoas e a organização espera que as ruas se voltem a encher de público, tal como tem acontecido em edições anteriores. A partida e a chegada ocorrerão na Praça da República, em frente à Câmara Municipal.

A poucas centenas de metros será possível encontrar diversos pontos com vistas espetaculares para a prestação dos ciclistas inscritos. No sábado, o ABC partirá do centro da cidade para a serra algarvia, rumo a Umbrias de Camacho, Monte da Ribeira, Alcaria do Cume e Picota. Serão 84 quilómetros de distância a percorrer, com um total de 2700 metros de desnível positivo a superar, numa etapa que já deverá contribuir decisivamente para estabelecer a tabela classificativa final.

As contas, contudo, serão feitas a meio da tarde, uma vez mais à frente do edifício da autarquia tavirense. No domingo, 5 de março, as distâncias e subidas acumuladas serão mais curtas, ficando-se pelos 73 quilómetros e pelos 2000 metros. Não serão, no entanto, menos exigentes e desgastantes. Partida e a chegada acontecerão também no centro de Tavira.

A organização, liderada por Marco Fernandes, conta com mais de 820 atletas inscritos, oriundos de 18 países. Entre eles estão muitos nomes que contribuem para evidenciar o prestígio internacional do Algarve Bike Challenge. Por exemplo, Mariusz Michałek e Wojciech Halejak, da polaca JBG-2 Professional MTB Team e que venceram a edição de 2016, o austríaco Daniel Federspiel, Campeão do Mundo de MTB XCE, e Philipp Wetzelberger (atleta da Seleção Nacional Austríaca), o alemão Markus Kaufmann, os noruegueses Greg Saw e Lars Granberg, o belga Frans Claes, o britânico Ben Thomas e até Marc de Maar, ex-ciclista profissional da equipa Rabbobank.

Entre os portugueses a atenção deverá recair em Mário Luís Costa e José Dias, que se juntam para fazer a Primaflor-Mondraker / Roriz-Seissa-KTM-BikeSeven, e também em Andrew Henriques e Hernani Silva, ambos a defender as cores do BTT Terra de Loulé/ BPI/ Elevis. Entre as femininas, destaca-se a dupla holandesa da equipa Merida-Wallonie-Swooth, constituída por Alice Pirard e Kristien Achten, irá medir forças com a dupla lusa Joana Monteiro e Ana Tomás, que defendem as camisolas Primaflor-Mondraker e BTT Seia.

Marco Fernandes, em declarações exclusivas ao «barlavento», afirma que «é grande a expectativa para esta 5ª edição do ABC. Duplicou o número de participantes para a UCI Race, cresceu o número de inscritos no Open Race e aumentou também o número de nacionalidades representadas. Somos cada vez mais internacionais».

Por outro lado, «encurtámos as distâncias das etapas para aumentar a competitividade na vertente UCI e para tornar a prova mais inclusiva na vertente Open Race. Queremos, cada vez mais, que o Algarve Bike Challenge cumpra duas funções distintas: atribuir pontos UCI aos ‘prós’ e afirmar a região como excelente destino turístico ativo, de bicicleta todo-o-terreno».

O diretor do ABC, que dirige um diversificado staff de mais de uma centena de pessoas, destaca ainda que para uma adequada divulgação estarão representadas revistas da modalidades de quase toda a Europa. A organização conta com os serviços de uma produtora, a qual distribuirá depois imagens para cerca de 70 países. «Só nos faltam mais alguns apoios, a somar ao forte empenho da Câmara Municipal de Tavira, para que o ABC continue a crescer de ano para ano», sublinhou Marco Fernandes, já a pensar na edição de 2018.