A Taça de Portugal e o I Open de Conjuntos de Ginástica Rítmica, que se realizam nos dias 10 e 11 de fevereiro, no Portimão Arena, marcam o início das competições nacionais na cidade de Portimão.

No evento principal, Taça de Portugal, irão estar em competição 139 ginastas em representação de 14 clubes. O formato da prova será por equipas, estando inscritas um total de 20. Na edição anterior o pódio foi ocupado pela Sociedade Filarmónica União Artística Piedense (1º lugar), Sport Algés e Dafundo (2º lugar) e Ginásio Clube Português (3º lugar).

O I Open de Conjuntos contará com a participação de 101 ginastas em representação de 10 clubes, distribuídas por 18 conjuntos. Juntamente com a Taça de Portugal as duas provas trarão a Portimão ginastas de 17 clubes nacionais.

Para assistir às provas pode adquirir um bilhete para os dois dias no valor de 8 € ou optar pela entrada diária que custa 5 euros. Os ingressos podem ser adquiridos em na Bol, www.facebook.com/ginasticaportugal, nos CTT, na FNAC, no El Corte Inglês e no Portimão Arena. Para crianças até aos 6 anos o acesso é gratuito.

A competição que no dia 10 tem início marcado para às 10h00 e no dia 11 para as 11h30 é o primeiro evento do calendário competitivo da Federação de Ginástica de Portugal, é co-organizado com o Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense e conta com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

Mais informações estão disponíveis aqui.

Portimão foi recentemente eleita Cidade Europeia do Desporto para 2019, decisão anunciada no dia 19 de janeiro, pela ACES Europe (European Capitals and Cities of Sport Federation), que reconheceu o município como exemplo a seguir na promoção do Desporto para todos.