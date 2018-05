Silves Tour apoia Bombeiros de Messines

A edição deste ano do «Silves Tour» apoiará a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines (AHBVSBM), sendo a iniciativa promovida, tal como é habitual, este domingo, 6 de maio, quando se celebra o Dia da Mãe.

Composta por percursos para marcha, corrida e bicicleta e, ainda, a 4ª Mini Mamã, a partir das 9h30, todas as modalidades iniciam-se e terminam junto ao Complexo de Piscinas Municipais de Silves.

O «Silves Tour» contempla dois percursos diferentes, a nível de distância e de dificuldade, sendo que um terá cinco quilómetros, enquanto o outro terá 10 quilómetros. O menor desenrola-se apenas na cidade, sendo o segundo alargado à Serra de Silves, mas ambos passarão no interior do Castelo.

A marcha-corrida está inserida no Calendário Regional de Marcha e Corrida do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Por um lado, de bicicleta, numa parceria com o Núcleo de BTT da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines haverá uma prova com distância de 20 quilómetros.

Por outro lado, a quarta edição da Mini Mamã, que volta a desafiar mães, filhos e toda a família a participar no programa de atividades especiais a dinamizar na Zona Ribeirinha de Silves, inclui uma mini marcha de dois quilómetros pela ciclovia (na qual as mães podem participar com os filhos com carrinhos de bebé, triciclos, trotinetas, ou outros meios), pinturas faciais, a pintura de mural alusivo ao Dia da Mãe, aulas de grupo para mães e filhos, jogos, entre outras surpresas que a organização, a cargo da Câmara Municipal de Silves, reservou.

É ainda possível auxiliar a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, através da aquisição de uma t-shirt do Silves Tour, que custa cinco euros, no âmbito da campanha #Eu Ajudo. As verbas angariadas reverterão a favor da instituição. Estão à venda na sede dos Bombeiros Voluntários de Messines, no Complexo das Piscinas Municipais de Silves e nas Juntas de Freguesia do concelho.

Com vista a chegar a todos os interessados do concelho em participar nesta edição, a Câmara Municipal de Silves, disponibilizará autocarros para o local do evento e regresso.

No entanto, a organização alerta que quem quiser usufruir deste transporte deverá efetuar uma inscrição na Junta de Freguesia da área de residência, pois as vagas são limitadas. E avisa ainda que o autocarro não poderá transportar menores de 16 anos.

Por sua vez, aqueles que queiram participar numa das várias provas integradas no Silves Tour devem inscrever-se no complexo das Piscinas Municipais de Silves, nas Juntas de Freguesia, ou no local da prova, no dia do evento.

O Silves Tour, nas diversas edições realizadas, já angariou verbas para a Associação Laço, a Associação Humanitária de São Marcos da Serra, a Unidade de Pediatria do Centro Hospitalar do Barlavento, o Refúgio Aboim Ascensão, o Silves Futebol Clube, a Associação dos Doentes Mentais (UNIR), a Famílias e Amigos do Algarve, o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve, a Delegação de Silves-Albufeira do Departamento Social da Cruz Vermelha Portuguesa e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves. A Câmara Municipal de Silves refere também que esta é «uma das mais significativas iniciativas desportivas realizadas no Algarve, que se associa a causas sociais».

A iniciativa conta com a parceria do IPDJ, o Programa Nacional de Marcha e Corrida, bem como o Plano Nacional de Ética no Desporto, sendo ainda media partners a Rua FM, o «barlavento» e o jornal «Terra Ruiva». Conta com os apoios da União de Freguesias Alcantarilha e Pêra e de Algoz e Tunes, Juntas de Freguesias de Armação de Pêra, de São Bartolomeu de Messines, de São Marcos da Serra e de Silves, Frutas Mourinho, Lara, Continente, Núcleo de BTT dos Bombeiros Voluntários de Messines, Clube Xelb, BTT Algarve Maniacs, GADAG, Extremo Sul, Sociedade Columbófila de Messines, Agrupamento de Escolas Silves Sul, Agrupamento de Escolas de Silves, Instituto Piaget, GNR de Silves e Frutas Lurdes.