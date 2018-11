Seleção nacional de Basquetebol recebida em Albufeira

A seleção nacional de Basquetebol iniciou em Albufeira, hoje, dia 27 de novembro, um período de estágio para o jogo de domingo, dia 2 de dezembro, frente à Bélgica, a contar para a fase de apuramento para o Eurobasket 2021. O início da preparação para a importante partida, foi marcado por uma receção oficial por parte do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo.

A cerimónia realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e contou com a presença do plantel de jogadores completo, do presidente da Assembleia Municipal, Paulo Freitas, do diretor regional do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Custódio Moreno e do selecionador nacional de basquetebol, Mário Gomes.

Num ambiente formal, mas marcado pela boa disposição de todos os presentes, foi José Carlos Rolo a fazer as honras de inauguração dos discursos. O presidente da Câmara Municipal de Albufeira sublinhou a «fantástica evolução técnica e tática» que o basquetebol tem tido em Portugal, assumindo-se como um «interessado pela modalidade». O autarca destacou a «honra em receber esta seleção na cidade de Albufeira», deixando ainda um rasgado elogio ao nosso país e aos portugueses: «somos quase sempre os melhores em tudo, ciência, desporto, e quando não somos, andamos lá perto».

Custódio Moreno, diretor regional do IPDJ, considerou, num dos momentos altos da cerimónia, que «Albufeira é a capital do basquetebol no Algarve, não é só sol e praia», destacando o evento «Festa do Basquetebol», anualmente organizado pelo município algarvio na altura da Páscoa, como «um ícone das camadas jovens da modalidade, e um verdadeiro hino ao fairplay». Custódio Moreno não deixou de sublinhar o seu desejo para a partida de domingo – que «ganhemos à Bélgica».

O selecionador nacional, Mário Gomes, não se cansou de agradecer o «fantástico apoio dado pela Câmara Municipal de Albufeira à nossa equipa, que foi fundamental para o jogo ser realizado cá». Numa postura altamente elogiosa, o selecionador considerou Albufeira «uma terra de basquetebol e de gente boa, que nos tem dado muito apoio, apoio esse que esperamos retribuir dentro de campo, no domingo».

«Se correr mal, não vai ser por falta de condições, estamos a ser muito bem tratados a todos os níveis», afirmou Mário Gomes. Na conclusão do seu discurso, o treinador da equipa das quinas deixou um apelo: «é importante existir rivalidade entre os dois clubes de Albufeira, o Imortal e o Clube de Basquete de Albufeira (CBA), mas tem de ser um objetivo comum a ambos a manutenção de uma equipa da cidade na primeira liga».

Em jeito de conclusão, o presidente da Assembleia Municipal de Albufeira, Paulo Freitas, enfatizou o «enorme prazer» em receber a seleção, que representa, na sua opinião, «o melhor que há no desporto, com as rivalidades entre clubes e ficarem fora do espírito amigável e de companheirismo entre os jogadores». Paulo Freitas considera que a seleção representa «o orgulho nacional».

Os desejos foram comuns a todos os presentes na cerimónia. A vitória, neste domingo, num importante jogo que tem de ser encarado como uma excelente oportunidade para segurar o primeiro lugar do grupo por se realizar em casa, com o apoio do público português.

A partida disputa-se no domingo, dia 2 de dezembro, às 17h00, no Pavilhão Desportivo de Albufeira. Os bilhetes para a partida podem ser adquiridos no pavilhão, ou junto dos dois clubes de basquetebol da cidade, o Imortal e o CBA. Têm um custo de 2 euros, que reverte em partes iguais para as duas