São Brás apoia Inês Ponte Granja, a primeira Campeã Nacional de Ralis

Depois do jovem Diogo Gago, o município de São Brás de Alportel orgulha-se de apoiar a jovem são-brasense Inês Ponte Granja, Campeã Nacional de Ralis. É a primeira mulher a conquistar o título em Portugal, o resultado de uma paixão que surgiu há mais de 15 anos.

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel viu ser aprovado em reunião de Câmara, esta terça-feira, dia 18 de abril, o protocolo de apoio à navegadora são-brasense, Inês Ponte, vencedora do Campeonato Nacional de Ralis 2016, juntamente com o seu companheiro de equipa, o piloto José Pedro Fontes.

Enquanto navegadora, a são-brasense Inês Ponte tem um vasto currículo no desporto automóvel, um percurso que iniciou aos 16 anos, na sua estreia em rali como copiloto num carro zero. Conquistar o título de Campeã Nacional foi um sonho tornado realidade e, ser a primeira mulher a fazê-lo atribuiu-lhe uma ainda maior responsabilidade na divulgação e promoção do papel do navegador.

Os sucessos constantes de cidadãos são-brasenses levaram o Município de São Brás de Alportel a promover também o trabalho do jovem Diogo Gago, Campeão Nacional de Ralis de Duas Rodas Motrizes e vencedor do Rali Casinos do Algarve, em 2016. Mas o apoio concedido pela Câmara Municipal não se limita ao desporto motorizado.

Apaixonado pela equitação, o jovem são-brasense Daniel Pires, é atualmente uma promessa algarvia na modalidade e tem vindo a merecer o apoio do município no seu percurso que se tem vindo a assumir repleto de êxitos.

As conquistas e o mérito destes jovens são-brasenses representam um enorme orgulho para o município, que tem o maior prazer em apoiá-los, uma vez que para além de atletas são também embaixadores do concelho e das suas gentes.