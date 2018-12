Rui Duarte – «Estamos a incomodar algumas pessoas, mas vão ter de levar connosco»

No final do jogo entre Farense e Benfica B, disputado nesta quinta-feira, dia 6 de dezembro, os treinadores dirigiram-se à sala de imprensa do Estádio de São Luís para fazer o rescaldo da partida.

Bruno Lage, treinador do Benfica B, considerou o resultado «justo, porque marcámos um golo». «Assistimos a um grande jogo, tentámos procurar as costas da defesa adversária, mas o Farense é uma equipa muito complicada de defrontar», referiu Bruno Lage. O técnico das águias disse que a sua equipa «dominou a partida», admitindo no entanto que «o Farense criou oportunidades para poder marcar».

Rui Duarte, técnico dos algarvios, considerou que a sua equipa «fez um grande jogo». Prosseguiu, referindo que «a equipa fez o que pedi, cumpriu o plano, falhámos várias oportunidades, mas o resultado é extremamente injusto». «Banalizámos o Benfica B», afirmou Rui Duarte.

O timoneiro dos farenses reiterou que «nós demonstramos humildade a todos os níveis neste clube, nunca faltamos ao respeito e à lealdade a ninguém, e eu sinto que nós estamos a incomodar algumas pessoas. Mas isso dá-nos mais força para trabalhar»

Em jeito de conclusão, Rui Duarte disparou que «em dois jogos que podíamos ter feito seis pontos mas só nos deixaram fazer um. Sinto um orgulho imenso nos meus jogadores».

A partida, recorde-se terminou com uma vitória do Benfica B por 0-1. Pode ler o rescaldo do jogo aqui.