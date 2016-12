Região de Turismo apoia «Algarve Bike Challenge»

A Região de Turismo do Algarve (RTA) apoia a 5.ª edição do «Algarve Bike Challenge», a mais importante prova de BTT por etapas em Portugal, que irá realizar-se entre os dias 3 a 5 de março de 2017, e cujas inscrições decorrem no sítio do evento na Internet em www.algarvebikechallenge.com/pt/inscricoes

O «Algarve Bike Challenge» reúne atletas amadores e a elite do BTT mundial para percorrer os melhores trilhos do litoral, barrocal e da serra do Caldeirão. Com início no centro histórico de Tavira, a prova inclui duas competições: o «Algarve Bike Challenge» UCI – exclusiva a atletas de elites com licença UCI – e o «Algarve Bike Challenge» Open Race, aberto a atletas federados e não federados.

Ao apoiar a iniciativa, a RTA pretende promover o turismo de natureza e desportivo na região e atrair mais turistas durante a época baixa, dando a conhecer a beleza natural do Algarve, a qualidade dos seus trilhos, a sua cultura e gastronomia, e a excelência das unidades de alojamento locais.

«Em 2017, a RTA será coorganizadora do Algarve Bike Challenge, pela sua importância na alavancagem da região como destino de excelência para a prática do ciclismo fora da época alta do turismo de sol e praia. O cycling é um produto estratégico para a promoção turística da região e acreditamos que esta é uma ótima forma de descobrir o Algarve – a pedalar, em contacto direto com a natureza no seu estado mais puro. Queremos fazer do Algarve um dos maiores destinos cicláveis da Europa e atrair turistas na época baixa, pelo que a realização de provas desta importância assume um papel preponderante para esse objetivo» explica Desidério Silva, presidente da Região de Turismo do Algarve.

Na edição de 2016 participaram na prova 800 ciclistas, 60 por cento dos quais estrangeiros. Organizado pela Associação Clube BTT Conceição de Faro com o apoio da RTA em 2017, o Algarve Bike Challenge espera receber no próximo ano cerca de 1000 participantes.