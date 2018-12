No fim de semana de 8 e 9 de dezembro, realizou-se a terceira prova pontuável para os troféus Algarve Sailing Cup e Platu Algarve series. A Regata de Natal, organizada pelo Ginásio Clube Naval (GCN) de Faro, contou com a participação de 18 veleiros, e foi disputada em boas condições de navegação, e vento de média intensidade, como é característico no Algarve, mesmo em pleno inverno.

A regata foi muito renhida, com muitas trocas de lugares ao longo da prova, tendo vencido o LEONARDOS de Peter Keeping na Classe A, o AZULE de João Botinas e nos PLATU´S o IMPULSIVE de Hugo Batalha de Almeida. A entrega de prémios, desta vez, teve lugar no Restaurante do GCN Faro, com mais 80 pessoas a juntarem-se à festa.

Em relação à Algarve Sailing Cup, após trÊs provas pontuáveis, o IMPULSIVE de Hugo Batalha de Almeida lidera o ranking tanto na Classe A como na Platu Algarve series.