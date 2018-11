Rallye Casinos do Algarve regressa com muito por decidir

Vai para a estrada hoje e amanhã, 16 e 17 de novembro, mais uma edição do Rallye Casinos do Algarve, com várias decisões em perspetiva. A competição terá como palco principal a serra de Monchique, mas também passará pelos municípios de Lagoa, Lagos e Portimão.

A prova recebe pela segunda vez consecutiva a final do European Rally Trophy, onde alguns dos melhores classificados nos troféus regionais, organizados pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), tentam a presença em competições europeias.

Os mais fortes candidatos portugueses da categoria principal são José Pedro Fontes e Alexandre Camacho. Já nas contas para a atribuição do título do Campeonato Português de Ralis, a vantagem pontual pertence a Armindo Araújo, que após alguns anos afastado dos asfaltos pode ter um regresso em grande, mas que terá uma forte oposição do algarvio Ricardo Teodósio, piloto que tem elevada astúcia nos troços da serra de Monchique. José Pedro Fontes tem também hipóteses nesta competição, estando dependente dos desaires dos seus opositores.

A prova terá a sua partida cerimonial às 13h30 hoje, sexta-feira, em frente ao Auditório Municipal de Lagoa, contando depois com duas passagens pelos troços de Alferce e da Fóia, acabando o dia numa super-especial nas ruas de Lagos, às 21h00. Amanhã, sábado, serão efetuadas duas passagens pelos troços de Chilrão, Nave Redonda e Monchique. A entrega dos prémios ocorrerá no pódio montado junto ao Hotel Algarve Casino, em Portimão.