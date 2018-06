Rali de Loulé vai animar a Serra do Caldeirão

O município de Loulé irá receber a caravana do Campeonato Sul de Ralis 2018, nos dias 2 e 3 de junho. Tendo por base a vila de Salir, para onde os concorrentes se dirigem no sábado, dia 2 para proceder aos reconhecimentos da prova e para efetuar desde logo as verificações administrativas e técnicas, com as viaturas a ficarem depois em regime de parque fechado junto à Junta de Freguesia de Salir, onde funcionará também o Secretariado do evento. No dia seguinte, pilotos e máquinas irão enfrentar os desafios colocados pelas estradas em piso de terra da serra do Caldeirão, com duas passagens pelas classificativas de Ameixial e Salir, vindo depois fazer a consagração final em Salir durante a tarde.

Entre as 30 equipas inscritas estão vários candidatos à vitória, num grande contigente de viaturas de quatro rodas motrizes, com especial destaque para Fernando Peres (que vem acompanhado de José Pedro Silva), que já venceu este rali em 2011 e parte na liderança do campeonato depois de ter sido o melhor classificado em Vila do Bispo, Luís Mota, que venceu o Rali de Loulé em 2006 e 2007, os campeões regionais em título Márcio Marreiros/Rui Serra, não descurando também os regressados José Merceano/Fernando Pereira, os louletanos Ricardo Filipe e Nuno Venâncio (navegados por Fernando Almeida e André Barras, respetivamente) ou os farenses Paulo e Luís Santos. Todas estas equipas irão disputar a prova aos comandos de Mitsubishi Lancer.

Já nas duas rodas motrizes, e com um salutar acréscimo de presenças em relação à prova anterior, João Monteiro/Gonçalo Assunção (em Peugeot 206) partem como favoritos depois da irrepreensível exibição em Vila do Bispo, com a concorrência a querer oferecer uma maior oposição, nomeadamente os Citroen Saxo de José Martins/Miguel Luz, Filipe Silva/Diogo Elias e Vítor Vilela/Leonel Fernandes.

O Rali de Loulé é uma organização do Clube Automóvel do Algarve (CAAL), que volta assim ao campeonato do qual foi o fundador em 1998, com o patrocínio do Município de Loulé e das Juntas de Freguesia de Salir e do Ameixial, contando ainda com o apoio da Solverde – Casino e Hotéis e também da Algarpneus, Acrimolde, Infraestruturas de Portugal e ICNF.

Os interessados em assistir à prova no terreno devem consultar o guia de prova e acompanhando os resultados nas redes sociais de CAAL (facebook, twitter e instagram).