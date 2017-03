Quarteira volta a receber prova Internacional de Triatlo

Quarteira volta a receber a European Cup de Triatlo. Esta é já a 16ª edição da prova que vai reunir mais de 500 atletas de vários países, a 1 e 2 de abril. A organização está a cargo da Federação de Triatlo de Portugal, Câmara Municipal de Loulé, European Triathlon Union e Junta de Freguesia de Quarteira.

Presentes nesta Taça da Europa vão estar os melhores atletas da atualidade internacionais e portugueses, entre os quais Vanessa Fernandes, João Pereira, Miguel Arraiolos e Melanie Santos, entre muitos outros.

“Esta prova é já uma tradição em Quarteira e muito importante para o Triatlo. Além de ser uma homenagem a um grande mentor e impulsionador da modalidade, o professor Carlos Gravatas, é uma prova que tem vindo a ganhar participantes ao longo dos anos, consolidando-se progressivamente no panorama europeu. Este ano, e à semelhança do que aconteceu no ano passado, vamos voltar a ter a nata do Triatlo nacional e internacional, o que é muito bom, não só para o reconhecimento do Triatlo em Portugal, como para o Turismo no Algarve e para o país em geral”, sublinha Vasco Rodrigues, presidente da Federação de Triatlo de Portugal.

Os participantes vão começar a prova com a natação, seguindo com o ciclismo e finalmente a corrida. A competição começa com a Taça da Europa de Elites, com a prova feminina a arrancar no sábado, às 13h45, seguida da prova masculina, às 16h30. Domingo, 2 de abril, é a vez dos Juniores femininos às 8h45 e dos masculinos às 10h00. A Taça de Portugal de Triatlo está marcada para as 11h30.

Mais informações em www.federacao-triatlo.pt