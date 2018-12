Praia da Rocha recebe circuito de surf

Durante os próximos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro realizar-se-á na Praia da Rocha, em Portimão, o 1º Circuito de Surf Inter-Clubes de Portimão.

Esta iniciativa é inédita e une os três clubes que desenvolvem o Surf na cidade: Iate Clube Marina de Portimão, Portimão Surf Clube e Clube Naval de Portimão. Este evento tem como objetivos prioritários a promoção desta atividade desportiva, o desenvolvimento de um espírito de partilha entre os diferentes clubes, assim como o convívio entre participantes e comunidade envolvente.

A organização acredita que esta iniciativa irá enriquecer a nivel social e desportivo a cidade de Portimão.

O Circuito é composto por 3 etapas e os atletas serão divididos em 9 categorias, entre os «sub8» e os «Masters +40». No final das 3 etapas irá realizar-se uma festa de convívio e entrega de prémios, onde os melhores classificados do ranking serão premiados com artigos dos patrocinadores do evento, compostos pela «Secret Spot surfshop», «Rocha surfshop», «Green Surf surfshop», vinhos S&W e Porquê Design.

A inscrição é feita através de e-mail, devendo os interessados referir qual a etapa, o seu nome, idade e categoria. O valor da inscrição por etapa é de 5 euros para sócios dos clubes de surf da cidade, e de 15€ não sócios. Todos os atletas terão direito a uma t-shirt do circuito.

O cartaz oficial do evento pode ser consultado aqui.