Portimonense SAD apresenta-se a 2 de julho

A administração da Portimonense Futebol SAD informou que a apresentação da equipa técnica e de toda a estrutura profissional e sub 23 para a época 2018/2019 está marcada para a próxima segunda-feira, 2 de julho, no Portimão Estádio.

Os exames médicos aos jogadores terão lugar a 2 e 3 de julho. Tal como em anos anteriores, o Portimonense participará no Torneio de Verão 2018 «Zacarias Couto», do Varzim, que se realiza entre 14 e 15 de julho.

No regresso ao Algarve, os alvinegros têm agendados dois jogos amigáveis no Portimão Estádio. O primeiro será contra o campeão nacional da I Liga na época passada Futebol Clube do Porto, a 17 de julho, seguindo-se a equipa francesa do Lille a 25 de julho.

A SAD refere ainda que está por confirmar um outro encontro, desta vez, com a equipa do Olímpic Marselle. Ainda está por confirmar o nome do treinador que substituirá Vítor Oliveira, sendo António Folha, treinador do Porto B, o principal candidato ao lugar. Na equipa alvinegra podem ainda ser sentidas algumas ausências de peso no plantel na próxima época, como é o caso de Fabrício, anunciado como reforço do Urawa Red Diamonds.

O Algarve é ainda o palco escolhido para o estágio de algumas equipas que disputaram o campeonato com o Portimonense, como é o caso do Maritímo, que já anunciou que quatro dos seis jogos de futebol particulares a realizar no estágio, serão no Algarve, em Lagoa, entre 9 e 18 de julho

.

Numa nota publicada na página online do clube, o Marítimo destaca que defronta o Hull City (dia 10), o Sheffield United (dia 12), o Farense (dia 14), e o Peterborough United (dia 18). Ficam apenas por definir os adversários dos jogos de dia 15 e dia 17.