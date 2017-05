Portimão recebe elite da ginástica

A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, o Torneio Internacional de Portimão e o Campo de Treinos ministrado por Silviya Petrova Miteva, treinadora búlgara, fazem de Portimão a capital da modalidade, entre 9 e 14 de maio. Organizada pela Federação de Ginástica de Portugal, Câmara Municipal de Portimão e Associação Turismo de Portimão, a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão reunirá, entre 12 e 14 de maio, perto de 150 participantes, de 12 países.

A etapa portuguesa do circuito de Taças do Mundo desta modalidade, no Portimão Arena, contará com a participação de alguns dos países que estiveram no pódio dos Jogos Olímpicos. Na vertente de conjuntos, Portugal receberá a Rússia, que nos últimos 20 anos se sagrou campeã, tendo recebido o quinto ouro consecutivo no Rio de Janeiro, em 2016. Outro dos destaques é a Espanha que arrebatou a medalha de prata na última edição dos Jogos Olímpicos, bem como o grupo italiano que ocupou a quarta posição na mesma competição.

Portugal terá duas ginastas seniores entre a elite da Ginástica Rítmica mundial. Tânia Domingues, do Centro Norton de Matos (CNM), e Laura Sales, da Sociedade Filarmónica União Artística Piedense (SFUAP), representarão as cores da bandeira nacional. As duas ginastas estão em preparação para este novo ciclo olímpico e contam com o apoio da treinadora nacional, a búlgara Darina Vasileva.

Esta competição internacional antecede o Campeonato da Europa, que terá lugar entre 19 e 21 de maio, na Hungria, o que fará desta uma prova de preparação.

O aquecimento para a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica de Portimão será dado com o arranque, a 9 de maio, da 26ª edição do Torneio Internacional de Portimão (TIP). Esta prova contará com a participação de jovens promessas da disciplina em representação de seis países.

Organizado pela Federação de Ginástica de Portugal, pela Câmara de Portimão e pela Associação Turismo de Portimão, é o regresso a casa da mais antiga prova internacional de ginástica em Portugal, que durante anos contribuiu para o crescimento da disciplina no país e para a imagem do concelho.

Também entre 11 e 14 de maio decorrerá, pela primeira vez em Portugal, o Spring Camp Portimão 2017, orientado pela treinadora búlgara, Silviya Petrova Miteva. Com uma vasta experiência, esta treinadora é conhecida no universo da modalidade, destacando-se como treinadora da seleção nacional da Bulgária, entre 2001 e 2013, treinadora da ginasta Silviya Miteva, e também como finalista dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, membro da Seleção Nacional de Ginástica Rítmica da Bulgária em conjuntos e vice-campeã da Europa, em 1982, em conjuntos.