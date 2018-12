Portimão recebe bandeira da Cidade Europeia do Desporto

O Município de Portimão, na pessoa da sua presidente Isilda Gomes, recebeu no dia 4 de dezembro, em Bruxelas, das mãos de Gian Lupattelli, presidente e fundador da Associação das Capitais Europeias do Desporto (ACES Europe), a bandeira que distingue o município como Cidade Europeia do Desporto de 2019.

A distinção foi entregue no Parlamento Europeu, onde marcou também presença a vereadora portimonense para o desporto, Teresa Mendes, numa cerimónia oficial de entrega de galardões em várias categorias que reuniu representantes de mais de três dezenas de cidades europeias.

Isilda Gomes aproveitou para «convidar todos os representantes das cidades presentes a visitarem Portimão», garantindo que «os trabalhos preparatórios encontram-se na fase final, estando já agendados mais de 350 eventos, norteados pela máxima Mais Desporto para Todos e que serão tornados públicos nos primeiros dias de Janeiro».

Sobre a cerimónia de abertura do evento, onde a bandeira será pela primeira vez hasteada, a autarca confidenciou que «está agendada para o dia 18 de janeiro de 2019 no Portimão Arena, prevendo-se um espetáculo único sem paralelo em Portugal».

Além de Gian Lupattelli, a cerimónia contou com as participações de Tibor Navracsics, Comissário Europeu dos Desportos e de Nuno Santos, presidente da ACES Portugal.

De referir que, na mesma cerimónia, a cidade de Braga foi distinguida como a melhor Cidade Europeia de Desporto de 2018.