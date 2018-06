Portimão acolhe 52º Estágio de Karate tradicional e adaptado

O 52º Estágio de Karate, que terá lugar no dia 23 de junho, às 10h00, no Pavilhão Gimnodesportivo de Portimão, é um evento organizado pela Internacional Japan Karate Associação Portugal, com o apoio da Câmara Municipal de Portimão.

O estágio contará com mais de uma centena de alunos oriundos das sete escolas de karate-shotokan tradicional e de karate adaptado, com orientação técnica do Sensei Rui Caipira (6º Dan Shotokan Karate Do of United Nations) e no que concerne ao treino de karate shotokan destacamos a presença e os ensinamentos do Mestre Internacional, Sensei Luis Maria Sanz, 8º Dan, Campeão do Mundo de Kata (WKF World Championships, Granada, 1992).

A iniciativa que engloba treino específico de karate shotokan tradicional, das 09h30 às 11h30 e das 18h00 às 19h30, apresenta paralelamente a partir das 11h30 demonstrações de karate tradicional, a que se seguirão as cerimónias protocolares de entrega de novas graduações e distinções a diversos alunos, bem como de certificados de participação às mães dos alunos que integraram o último curso de Defesa Pessoal.

A IJKA-Portugal, com a coordenação do Sensei Rui Caipira, é pioneira, em Portugal, na implementação e ensino da modalidade de karate adaptado a pessoas com necessidades especiais.

A preparação do ensino da modalidade tem vindo a ser feita nos últimos 10 anos, com o apoio do Município de Portimão, que pretende promover, estimular e alargar o conceito do exercício físico inclusivo, e neste momento já se encontram a ser ministradas aulas regulares.

Para dar resposta às diferentes necessidades foram elaborados programas adaptados às especificidades concretas dos alunos. A associação oferece, por um lado, o ensino do karate em cadeira de rodas, especialmente desenvolvido para os utentes portadores de deficiência física motora (permanente ou temporária) e por outro lado programas para os alunos com patologias do âmbito do espectro autista e da síndrome de Down (Trísomia 21), em que a adaptação dos conteúdos técnicos é feita em função de cada caso.

Os programas tem a vindo a ser implementados sob o lema «karate para todos» procurando dentro da sua esfera de atuação contribuir para uma sociedade mais inclusiva e os resultados obtidos, como a aumento notório dos níveis de autoconfiança e autoestima dos alunos, vêm confirmar e justificar a continuidade do trabalho desenvolvido.

Mais se informa que as escolas que integram o 52º Estagio de Karate funcionam regularmente nos concelhos de Portimão, Monchique e Silves, existindo ainda uma escola associada em Gondomar.