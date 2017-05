Nocentini lidera ranking

O italiano Rinaldo Nocentini, da equipa de ciclismo Sporting-Tavira, continua, pelo terceiro mês consecutivo, na frente do Ranking Ciclista do Ano, após um mês em que os homens da dianteira quase não pontuaram.

O experiente transalpino chegou ao final de abril com os mesmos 448 pontos com que fechara o mês anterior. O algarvio Amaro Antunes, da W52-FC Porto, permanece no segundo posto com 432 pontos, mais sete do que no final de março. O terceiro lugar mantém-se ainda nas mãos de Vicente García de Mateos, do Louletano-Hospital de Loulé, com 260 pontos.

O bom desempenho da Volta à Bairrada e no Grande Prémio de Mortágua, as duas provas da Taça de Portugal já realizadas, valeu a Antonio Angulo, da LA Alumínios-Metalusa BlackJack, a entrada para a quinta posição e ao basco Xuban Errazquin, do RP-Boavista, a subida ao posto de melhor sub-23.

A maior mudança de abril deu-se no topo do Ranking Equipa do Ano, onde passou a figurar a W52-FC Porto, que substituiu nesta posição o Sporting-Tavira. Segue-se o Louletano-Hospital de Loulé.