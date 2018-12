Município de Lagoa recebeu arranque da temporada de provas de pista

O Estádio da Bela Vista, no Parchal, recebeu, no passado dia 24 de novembro, o Torneio de Abertura de Pista, competição que contou com a presença de 109 atletas federados de vários escalões, oriundos de 12 clubes do Algarve.