Munícipio de Lagoa é «Amigo do Desporto»

A Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) e a Cidade Social reconheceram Lagoa como um dos 88 «Municípios Amigos do Desporto». A entrega do galardão ocorreu no âmbito do Congresso Nacional de Gestão do Desporto, em Rio Maior. O evento, organizado pela APOGESD nos dias 29 e 30 de novembro sob o lema «Capacitação das organizações desportivas – melhor gestor, melhor desporto», contou com a presença do presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Vítor Pataco.

Nos critérios de análise que colocaram o município de Lagoa entre um dos 88 selecionados para este galardão estão as instalações desportivas, os eventos, organização, programas, desporto solidário, sustentável e inclusivo e as parcerias, premissas que vão ao encontro dos três eixos da Estratégia de Desenvolvimento Desportivo do Município.

Foram ainda tidos em conta pela APOGESD o reconhecimento externo das boas práticas ou modelos, as opções de gestão adotadas, a existência de oportunidades de formação, o planeamento desportivo e a dimensão económica, o cumprimento da legislação e a implementação de estratégias de marketing, comunicação e inovação.

Segundo o responsável nacional pelo «Município Amigo do Desporto», Pedro Mortágua Soares, «este programa parte do pressuposto de que o desporto e a atividade física são fatores de desenvolvimento do território e de melhoria da qualidade de vida da sua população, devendo ser reconhecidas as boas práticas, no sentido de as partilhar, potenciando a prática regular de atividade física e o desenvolvimento desportivo português».

Criar e dinamizar um observatório do desporto municipal, servindo a missão de «monitorizar, reconhecer e divulgar» toda a ação em torno desta matéria, é outros dos objetivos do programa.