Loulé organiza formações desportivas em maio

Durante o mês de maio, a Câmara Municipal de Loulé volta a promover um programa de formações, com a realização de três ações com temáticas distintas.

Nos dias 12 e 13 de maio, decorre a formação «Plano de Marketing para Organizações Desportivas», pelo formador Horácio Lopes, com o objetivo de dotar os formandos dos conhecimentos necessários para compreender e saber desenvolver um plano de marketing adaptado ao sector do desporto.

Já no dia 20, tem lugar a ação «A natação para bebés – princípios, objetivos e metodologias», destinada a técnicos (treinadores) de natação, professores de educação física, educadores de infância e a todos os interessados. Esta ação pretende apresentar os princípios que devem orientar o trabalho com bebés no meio aquático, tendo em conta o seu desenvolvimento neuro e psicomotor.

«Ciclismo de Iniciação e Escolas de Ciclismo» é a formação que decorre a 28 de maio e que tem como público praticantes, técnicos, professores e todos os interessados nesta modalidade que é emblemática na região.

O concelho de Loulé tem-se afirmado a nível regional e nacional pela sua vasta oferta formativa na área desportiva. O ano de 2017 não tem sido exceção no intuito de transformar o Loulé numa referência no que concerne a formações, num «espaço» de conhecimento, partilha de saberes e experiências com vista a uma construção progressiva da qualificação profissional dos agentes associativos.

Para saber mais ou realizar a inscrição, os interessados devem visitar o site www.louledesporto.com

Qualquer dúvida ou pedido de esclarecimento pode ser remetido para [email protected]