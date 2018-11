Loulé é novamente «Município Amigo do Desporto»

Pelo terceiro ano consecutivo, Loulé foi distinguido como «Município Amigo do Desporto 2018», galardão entregue durante o XIX Congresso Nacional do Desporto, esta quarta-feira, 29 de novembro, em Rio Maior, e que reconhece o trabalho que a autarquia tem desenvolvido na área desportiva, depois de, em 2016 e 2017, ter recebido também esta distinção. O prémio foi atribuído pela Associação Portuguesa de Gestão de Desporto (APOGESD).

Este galardão é o expoente máximo de um sistema de reconhecimento público de boas práticas desde o ano de 2016, distinguindo anualmente as autarquias que desenvolvem uma política de apoio ao desporto de excelência.

Este projeto assume-se igualmente como uma rede de partilha que privilegia a monitorização, o reconhecimento e a divulgação de boas práticas no âmbito municipal do desenvolvimento desportivo em Portugal, partindo dos projetos e ações implementados em cada concelho aderente ao programa.

O galardão «Município Amigo do Desporto» assentou em dez áreas de análise: organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.

O Município louletano obteve uma pontuação alta ou muito alta em quase todas as categorias, destacando-se as iniciativas levadas a cabo pela autarquia ao longo do ano, nomeadamente a realização de eventos internacionais como o Triatlo de Quarteira, o Loulé Cup ou o Portugal Masters (Golfe); a integração em projetos e programas nacionais e internacionais como a rede europeia Vital Cities, em que Loulé foi parceiro líder; o apoio ao movimento associativo através dos contratos-programa celebrados com os clubes; a promoção do património cultural e ambiental através do desporto com iniciativas como a Caminhada «Património ao Luar» ou caminhadas pelas paisagens protegidas do concelho, entre muitas outras ações.