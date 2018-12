Lenine Cunha visita crianças do Bairro da Abelheira em Quarteira

Lenine Cunha escolheu o concelho de Loulé para se preparar da melhor forma para um dos momentos mais altos da sua brilhante carreira desportiva – alcançar a medalha internacional número 200 da carreira. Aproveitando uma pausa na sua complexa agenda de treinos, Lenine Cunha irá, amanhã, quarta-feira, dia 12 de dezembro, às 15 horas, visitar crianças em situação de vulnerabilidade no bairro da abelheira em Quarteira, no âmbito do Projecto Akredita+.

O Projeto Akredita+ E6G encontra-se em vigor desde março de 2017, no seguimento da candidatura ao Programa Escolhas de um consórcio formado pela Junta de Freguesia de Quarteira (Entidade Promotora), da Associação Juvenil Akredita Em Ti (Entidade Gestora), da Câmara Municipal de Loulé, do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres, da CPCJ de Loulé e do IPDJ.

O projeto trabalha com crianças e jovens (dos 6 aos 30 anos), e seus familiares, em situação de vulnerabilidade, particularmente oriundas dos bairros sociais da freguesia de Quarteira, tendo como objetivo geral promover o direito à educação e proteção e a capacitação psicossocial de crianças, jovens e familiares expostos a situações de vulnerabilidade, fomentando o sucesso escolar, o aumento das qualificações, a corresponsabilização dos familiares no processo educativo, a ocupação saudável dos tempos livres, o desenvolvimento de variadas competências e a participação ativa e cidadania.

Através de um conjunto de 21 atividades (com periodicidade diária, semanal ou mensal) são trabalhadas competências que se esperam vir a promover um desenvolvimento bio-psico-social mais harmonioso. O projeto encontra-se sediado no Bairro Municipal da Abelheira e tem as portas abertas de segunda a sexta feira das 14h00 às 19h00 e ao sábado até às 13h00.