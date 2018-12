Lagoa recebeu atletas de Polo Aquático

O município de Lagoa recebeu, no dia 2, domingo, 40 atletas para disputar o 1º Encontro Zona Sul do Plano Nacional de Talentos – Polo Aquático, da responsabilidade da Federação Portuguesa de Natação (FPN).

O encontro, organizado pela ANALGARVE, com o apoio do Município de Lagoa, decorreu nas piscinas municipais de Lagoa entre as 10h00 e as 13h00 e contou com a presença do selecionador nacional da modalidade, Fernando Leite. O técnico referiu que «a visão deste projeto passa por criar os alicerces para que os jogadores do futuro tenham as bases necessárias para o alto rendimento desportivo no Polo Aquático».

Os atletas, distribuídos por escalões de sub-12 e sub-14 mistos, representaram três Associações Territoriais: Associação de Natação do Algarve (ANALGARVE), Associação de Natação do Alentejo (ANALENTEJO) e Associação de Natação do Distrito de Santarém (ANDS), em representação de quatro clubes: Lagoa Académico Clube, Portinado, Aminata-Évora e Viver Santarém.

Fernando Leite explicou que «a missão do projeto consiste em protocolar métodos para criar níveis de excelência, democratização das boas práticas e sustentabilidade da atividade de uma forma credível», fornecendo aos jogadores treino «com uma base capaz através da sistematização dos conteúdos de aprendizagem».