Lagoa congratula canoísta Maria Cabrita pelo estágio no México com a equipa Olímpica nacional

A atleta do Kayak Clube Castores do Arade, Maria Cabrita, viajou para a Cidade do México onde se encontra em estágio com a equipa Olímpica de Canoagem de Velocidade.

Trata-se de um estágio especial, do plano de alto-rendimento do grupo de atletas integrados no projeto Tóquio 2020, uma vez que a Cidade do México se encontra a mais de 2000 metros de altitude. Os atletas estão a cumprir um rigoroso e intenso plano de treino de três semanas em altitude onde o cansaço se intensifica e a recuperação física e psicológica se tornam mais difícil, mas que traz benefícios na performance dos atletas.

A Pista de Canoagem «Virgilio Uribe» tem sido utilizada habitualmente por Fernando Pimenta e foi o local escolhido pela equipa técnica para este quarto momento de estágio das equipas Nacionais.

Maria Cabrita faz parte da equipa Olímpica, que trabalha a tripulação de K4 500 metros, entre outras distâncias e tripulações. A equipa é orientada por Hélio Lucas, treinador com excelentes provas dadas com Fernando Pimenta, que este ano recebeu o merecido prémio de Treinador do Ano, referente a 2017, da Confederação do Desporto de Portugal. O treinador Hélio Lucas assumiu o comando da Equipa Olímpica Feminina após a saída do técnico polado Riszard Hoppe.

A acompanhar Maria Cabrita encontram-se as atletas Francisca Laia (Sporting Clube de Portugal), Joana Vasconcelos e Teresa Portela (Sport Lisboa e Benfica) e Márcia Aldeias (Clube Náutico de Marecos).

A equipa masculina presente é constituída por Fernando Pimenta (Clube Náutico de Ponte de Lima) orientado por Hélio Lucas e sob comando técnico de José Sousa encontram-se Emanuel Silva e David Varela (Sporting Clube de Portugal), João Ribeiro (Sport Lisboa e Benfica) e David Fernandes (Clube Naval do Funchal).

Em nota enviada hoje à imprensa, o município de Lagoa «congratula a atleta com esta chamada para o estágio com a equipa Olímpica, que muito prestigia o concelho, o desporto em lagoa e a modalidade em particular».