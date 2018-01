Lagoa abriu calendário desportivo de 2018

No fim de semana de 13 e 14 de janeiro, mais de 2000 pessoas participaram em atividades desportivas promovidas ou apoiadas pelo município de Lagoa.

Em destaque esteve a marcha / corrida do Sitio das Fontes com mais de 800 participantes e o troféu Diogo Lopes – Triatlo de Lagoa com cerca de 170 participantes. A juntar a estas atividades estiveram cerca de 25 eventos promovidos pelo movimento associativo do concelho e a participação popular de muitos anónimos que escolhem Lagoa para a sua atividade desportiva.

A Marcha/ corrida teve início às 10h00. A participação foi livre e estiveram presentes mais de 800 participantes oriundas de todo o Algarve e de todas as idades com o objetivo de caminharem cerca de 9 ou 4,5 quilómetros por caminhos do concelho de Lagoa, junto ao Parque do Sítio das Fontes.

Nos dias 13 e 14 de janeiro realizou-se também a quinta edição do Troféu Diogo Lopes, um triatlo de natação, corrida e canoagem. Uma organização conjunta do Município de Lagoa e do Kayak Clube Castores do Arade, com o apoio do Hotel Riverside no Parchal e da Quinta dos Vales em Estômbar.

Este evento que juntou cerca de 170 atletas de várias modalidades, celebrou uma vida saudável, mas competitiva, em homenagem ao nosso atleta, Diogo Lopes, que em 2013 conseguiu sagrar-se campeão europeu e vice-campeão mundial em K1 Júnior 200 metros e que em 2014 conseguiu o apuramento de Portugal em K1 200 metros para a primeira edição dos Jogos Europeus que se realizaram em Baku, Azerbeijão, em junho de 2015.

Lagoa continua assim a assumir as responsabilidades de ser não só uma Cidade Inteligente (Smart City) mas também uma Cidade Ativa (Active City).

«O município de Lagoa afirma-se, cada vez mais, como sinónimo de Desporto, apoiando e promovendo, ao longo de todo o ano, o exercício físico e a prática desportiva, quer através de atividades organizadas diretamente pelos Serviços Desporto e Juventude, quer no apoio às atividades desportivas promovidas pelos clubes e associações do concelho, sejam elas formais ou informais, disponibilizando para o efeito, as instalações desportivas municipais, e todo o apoio possível humano e logístico», informa a autarquia.