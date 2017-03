Jovens socialistas algarvios organizam marcha solidária em prol das doenças raras

A Juventude Socialista (JS) do Algarve e a JS de Silves organizam uma marcha solidária em prol das doenças raras. A efeméride é celebrada em todo o mundo (a 28 de fevereiro), sendo que a iniciativa desportiva terá lugar a 5 de março, pelas 10 horas, em Silves. A Juventude Socialista quer assim reforçar a importância de uma temática tantas vezes esquecida. «A investigação em doenças raras é indispensável para proporcionar aos doentes as respostas e as soluções de que necessitam, seja ao nível do tratamento, da cura ou da melhoria dos cuidados. No dia das Doenças Raras de 2017, milhares de pessoas de todo o mundo irão juntar-se para promover esta causa. Nas últimas décadas assistiu-se a um aumento dos fundos dedicados à investigação das doenças raras, algo que não pode parar». O valor da inscrição é de dois euros e reverterá na integra para a Associação de Apoio à Pessoa Excecional do Algarve (APEXA). O ponto de encontro para a partida é pavilhão da Fissul.