Jovem algarvio foi segundo no nacional de ralicross

O piloto Pedro Domingues ficou em segundo lugar na classificação da etapa do Campeonato Nacional de Ralicross, que se disputou, no último fim de semana, dias 29 e 30 de julho, no Circuito de Montalegre, no norte do país. Mesmo sem conhecer a pista, uma vez que se estreou na competição nesta época, o jovem piloto do Algarve rubricou a volta mais rápida, mostrando que poderia ter vencido a jornada de Trás-os-Montes, não fosse uma partida menos boa.

Pedro Domingos ocupa agora a terceira posição da geral, faltando ainda as etapas de Mação e, de novo, de Montalegre. Com apenas 14 anos, o atleta algarvio está a surpreender os aficionados pelo desporto automóvel, dado que, apesar de se estrear este ano no Campeonato Nacional de Ralicross da categoria Super Iniciação, tem imposto um ritmo muito forte e já é apontado pelos adversários como um dos favoritos à vitória nas provas que realiza.

No último fim de semana, na quinta prova do campeonato, o piloto venceu a fase das mangas de qualificação com duas vitórias, um segundo lugar e sempre com a volta mais rápida, pelo que garantiu a pole-position para a final. Nesta, a partida foi atribulada para Pedro Domingos, pelo que caiu para a quinta posição. Ainda assim, na terceira volta já tinha recuperado até ao segundo lugar e com um ritmo forte lutou pela vitória.

«Fui segundo classificado, com a volta mais rápida, o que para mim é muito positivo e revelador da minha evolução, pois é a primeira vez que estou a disputar o Campeonato Nacional de Ralicross. Depois, nesta prova, sem conhecer a pista, estive sempre forte nas mangas, ao vencer duas e ao ser segundo noutra, pelo que garanti a pole position para a Final. Tudo isto me motiva para continuar a trabalhar com a minha equipa Luz Developement que tem feito um excelente trabalho», disse o piloto. A próxima etapa, em Mação, está agendada para 9 e 10 de setembro.