João Vasco Gambôa candidata-se ao Portimonense Sporting Clube

O Portimonense Sporting Clube (PSC) vai a eleições no próximo dia 19 de Abril. João Vasco Gambôa, natural de Portimão, e membro dos órgãos sociais há 12 anos, atual vice-presidente é um dos candidatos à liderança do clube.

«Desde de 2013 que o PSC já não é um clube profissional de futebol: hoje a sua atividade incide essencialmente na gestão das modalidades amadoras, pelo que urge adaptar a sua administração em função desta nova realidade. O futebol profissional está sob a alçada da SAD, e muito bem, com sucessos visíveis, e onde o Clube, com pouco mais de 10 por cento das ações, tem muito pouca ou nenhuma intervenção na sua gestão. As modalidades: Escola de Futebol, Veteranos, Futsal e Basquetebol, têm sido descuradas e votadas ao isolamento há mais de uma década. Precisam, por isso, de apoio imediato quer a nível logístico, quer de infra-estruturas, e neste último mandato, já sem futebol profissional, nada foi feito para inverter esta situação», explica João Vasco Gambôa, em nota enviada à imprensa.

«Ao contrário daquilo que muitos possam pensar, a recente aprovação do Plano Especial de Revitalização (PER) não resolve os problemas estruturais do clube nem justifica a falta de apoio na gestão das modalidades, pois estas não ficaram à nossa espera. É neste contexto, em que os desafios são outros, que é imperativo e urgente revitalizar o modelo de gestão. É necessário articular a gestão das secções, partilhando e optimizando os recursos, uniformizando a marca Portimonense e fortalecendo a nossa identidade», argumenta ainda no documento.

«O património e o espólio do nosso clube não podem continuar a ser esquecidos nem a sua recuperação sucessivamente adiada, e os sócios devem ser ouvidos e valorizados com o orgulho que nos une de sermos Portimonense! Perante isto, e porque alguns dirigentes não se revêm com a postura inerte do atual presidente Fernando Rocha, surgiu o movimento «Sou Portimonense». A experiência e querer desses dirigentes, que sempre estiveram ligados às modalidades, aliada à vontade de outros sócios que sentem o Clube com enorme fervor, fizeram este movimento culminar numa candidatura aos órgãos sociais do Portimonense Sporting Clube, uma candidatura que quer devolver o Clube à Cidade e desenvolver a sua vertente social e de formação de jovens, aproveitando o sucesso da marca desenvolvida pela SAD».

«Esta candidatura é encabeçada por mim, actual Vice-Presidente, João Vasco Gambôa, natural de Portimão, e membro dos órgãos sociais há 12 anos. Por termos identificado o que temos que mudar e por termos soluções para essa mudança, eu e a minha equipa somos candidatos e Somos Portimonense!», conclui.