João Ramos e Victor Jesus vitoriosos na Baja Loulé 2017

A Baja de Loulé teve hoje, 15 de abril, o seu segundo dia de prova, com os concorrentes a realizarem dois sectores seletivos com partidas no Ameixial e na Cortelha, com automóveis e motos a realizarem percursos distintos, no que veio a revelar-se uma boa opção a nível de tráfego competitivo.

Ricardo Porém e Hugo Magalhães arrancavam na liderança, mas um furo na sua Ford Ranger ditou um atraso de quatro minutos que fez com que João Ramos/Victor Jesus passassem para a frente da prova, acabando por chegar ao final na primeira posição, repetindo a vitória alcançada em 2005. A estreia da nova Toyota Hilux coroada com sucesso. Ricardo Porém e Hugo Magalhães chegaram no lugar intermédio do pódio, com o terceiro lugar a ser ocupado por Pedro Ferreira/Valter Cardoso no VW Amarok, que sentiram problemas de travões durante a prova. Nota ainda para a boa prestação no dia de hoje de Alejandro Martins/José Marques em Toyota Hilux, que foram constantemente os terceiro mais rápidos em pista mas que o tempo perdido ontem fez com que não conseguissem melhor que a quarta posição final. Rui Sousa/Carlos Silva (Isuzu) dominaram nos T2 e nos T8 Georgino Pedroso/António Rodrigues (Nissan) foram os únicos a alcançarem o final. Entre os azarados apontamento para Tiago Reis e Filipe Martins e André Amaral/Nélson Ramos, que vinham a realizar boas provas, mas foram forçados a abandonar com os Mercedes Proto. Registo para o triunfo do “velhinho” UMM Alter de André Santos e Ricardo Cândido entre os concorrentes à Taça Nacional de TT, que susteve o ataque na ponta final de Mário Mendes em Suzuki Jimny.

Nas motos, assistiu-se a uma batalha épica entre António Maio (Yamaha), Sebastian Buhler (Yamaha) e Mário Patrão (KTM), com o campeão a conseguir tirar a liderança ao jovem luso-alemão, triunfando com 12 segundos de vantagem sobre Buhler e 21 segundos relativamente a Patrão, que foi o piloto mais rápido do dia. Nas TT3 o grande dominador foi Luís Teixeira (Yamaha), que nas TT1 assistiu-se a um bom despique entre as Yamaha de Fernando Ferreira, Martim Ventura (melhor classificado na Promoção) e Pedro Oliveira, que terminaram nesta ordem, depois de Oliveira ter sofrido uma penalização por excesso de velocidade. Luís Cunha (KTM) ganhou entre os Veteranos e a melhor senhora foi Flávia Rolo (KTM).

No plantel dos SSV João Lopes/Bruno Santos (Polaris) é que estiveram imunes a vicissitudes e mantiveram a liderança que detinham desde ontem até ao final. Na segunda posição ficou o Can-Am de Vítor Santos/Valter Sá e na terceira posição João Dias/João Filipe (Polaris) que fizeram uma grande recuperação na etapa de hoje. Nota também para Bruno Matias (CanAm), melhor concorrente a solo e Promoção, Mário Franco/Luis Engeitado, os melhores entre os concorrentes da categoria T2 e do Yamaha Open e Tânia Diogo (Yamaha) que foi a melhor piloto feminina. O plantel teve algumas baixas no segundo dia, com destaque para as desistências de Monteiro, Ruben e Marco Silva, que andavam nos lugares cimeiros.

No que respeita aos quads, Arnaldo Martins (Suzuki) levou de vencido a categoria superiorizando Fábio Ferreira (Yamaha) e Wilson Galo (Suzuki).

Na classe reservada aos Hobbys, Arcélio Couto foi o vencedor em motos, Paulo Mendes o melhor quad e Miguel Péres com Ana Durães os resistentes de SSV.

Os concorrentes que chegaram ao final foram recebidos no pódio situado na Avenida José da Costa Mealha em Loulé, terminando assim em clima de festa uma prova que foi plena de emotividade e competição.

Organizada pelo Clube Automóvel do Algarve, a Baja de Loulé 2017 contou com o apoio ativo das Câmaras Municipais de Loulé, Alcoutim e a colaboração das Câmaras Municipais de Almodôvar, Mértola e Tavira, Solverde-Casinos do Algarve, Hydraplan e da Acrimolde.

