Joana Schenker dominou Nacional de Bodyboard em Ílhavo

A nova edição da MISS ACTIVO CUP, teve vitória de Joana Schenker, que na Costa Nova leva quatro triunfos consecutivos a contar para o Campeonato Europeu de Bodyboard feminino, a que junta três no Nacional. A tricampeã europeia em título entrou assim da melhor forma na competição, colocando-se, logo na abertura, na liderança do ranking. De lembrar que a atleta de Sagres sempre que venceu a Miss Activo Cup sagrou-se campeã europeia, na quinta-feira, 10 de agosto, em Ílhavo..

De facto, o domínio de Joana Schenker foi mais do que evidente e no balanço final da prova ilhavense, os registos provam-no. Assim, às três melhores ondas da competição (9.00, 8.67 e 8.00 pontos), Joana Schenker juntou os três melhores scores (15.50, 14.00 e 13.75 pontos).

Aliás, a final, apesar das condições difíceis, com a Nortada a começar a fazer-se sentir intensamente, foi bastante disputada e até renhida, com Schenker a colocar-se na frente logo à primeira onda, mas com a bodyboarder da Nazaré a responder forte e de pronto. No entanto, as pontuações não chegaram para beliscar a liderança e a vitória da algarvia.

No final, Schenker somou 15.50 pontos (8.67 e 6.83), o melhor score do campeonato, enquanto Teresa Almeida averbou 13.10 pontos (6.60 e 6.50). Fica assim mais uma memorável edição da Miss Activo Cup, com o domínio, mais um ano, de Joana Schenker no bodyboard, com triunfos no Nacional e no Europeu.

«Estou muito feliz pois era o meu objectivo. É uma vitória boa no Europeu porque é importante vencer a primeira prova. Este é a quarta vitória na Costa Nova para o Europeu e na verdade, quando venho para cá, já venho com pressão. Houve um bom nível de surf e luta até ao final. O mar na final estava difícil, com vento e corrente fortes, mas havia ondas com potencial e tanto eu como a Teresa conseguimos apanhá-las. Venho sempre para fazer o melhor e ganhar, mas é preciso ganhar no mar. Gosto muito deste campeonato. Quero agradecer aos meus patrocinadores, em especial ao Município de Vila do Bispo, Sagres Sem Álcool e Fundação do Desporto, Surf Planet, Science Bodyboards e Reeflex wetsuits. Quero também agradecer o apoio do meu clube, a Associação Bodyboard de Sagres e ao meu treinador Francisco Pinheiro», disse, em nota enviada à imprensa.

«Foi um campeonato bastante cansativo e nas meias-finais cansei-me bastante, mas uma vez mais dei-me bem com o mar da Costa Nova. Com esta vitória fico com uma vantagem mais confortável para o que ainda falta do Nacional. Na final, construí um score com boas ondas e depois tentei especialmente as melhores, mas o mar mudou e já não as encontrei, mas já estava confortável. Estou muito feliz, este é um campeonato que todas esperamos e que gosto muito de competir e ganhar».