Imortal regressa à Liga Nacional

O Imortal Basket Club recebeu o Sport Lisboa Benfica, na sexta-feira, 28 de setembro, para disputarem a Albufeira Basket Cup, no Pavilhão Municipal da cidade, num encontro de pré-época, onde os lisboetas levaram a melhor. No intervalo da partida, a equipa algarvia apresentou os vários escalões do clube para a nova época desportiva, onde se destaca a equipa principal que, após 19 anos afastada da Liga Profissional, voltará a defrontar os grandes, a partir de 6 de outubro.

Na quinta-feira, 27 de setembro, o Imortal apresentara, numa cerimónia na sede da empresa marítimo-turística AlgarExperience (patrocinador da equipa), na Marina de Albufeira, a equipa, técnicos, treinadores e dirigentes do clube. «Este percurso de seis anos, que começou em 2012, foi assente em pessoas, que migraram do Imortal Desportivo. Nós somos Imortal, continuamos a sê-lo, saímos do nosso pai e viemos dar uma dinâmica a algo que estava e esteve, durante 19 anos, um pouco adormecido», disse Rui Gago, team manager da equipa. A fundação do Imortal Basket deu nova dinâmica ao clube, sendo que nos últimos seis anos a equipa conseguiu três títulos, esteve em quatro finais e subiu ao escalão máximo, justificou Rui Gago.

Luís Modesto, atual treinador da equipa e ex-jogador, que conta com 33 anos de Imortal, disse que o objetivo não é esquecer o passado. «Estive em todos os momentos auge do Imortal, como atleta, enquanto campeão nacional de seniores, quer agora como treinador. A certa altura, um grupo de pessoas decidiu tornar o basquetebol autónomo. Até agora tem corrido muito bem. E podemos agradecer à Câmara Municipal de Albufeira, por estarmos aqui hoje, porque sem este apoio logístico e financeiro era impensável chegarmos aqui», bem como à empresa local, principal patrocinador, destacou.

O presidente da Câmara Municipal José Carlos Rolo nem põe em dúvida a importância deste investimento para o desporto e para a formação. «O Imortal tem um papel extremamente importante e é um projeto sustentável, com continuidade. E é com este trabalho, não só dos jogadores, mas também de técnicos e dirigentes», que é possível voltar a estar entre os grandes.

Outro dos grandes patrocinadores é AlgarExperience, representada por João Bacalhau. O empresário considera um grande orgulho «fazer parte da história do Imortal, enquanto família, que acredito que é isso que o distingue dos outros. Foi clara a nossa vontade de continuar o apoio e participar nesta história, com a qual nós também nos identificamos, até porque sou de cá e a empresa também», justificou.

O diretor regional do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) Custódio Moreno sublinhou que «o Imortal é um clube com bases, que tem dado continuidade a um projeto sólido». Destacou ainda que esta é «uma das principais modalidades da região, sendo que no Algarve há 750 clubes e perto de 50 modalidades. No universo destes 30 mil atletas federados, o basquetebol tem mais de mil praticantes», contou.

Apesar de ter perdido este jogo de pré-época, o Imortal começará o campeonato, com vontade de ganhar, no norte, ao defrontar o Futebol Clube do Porto na primeira jornada, a 6 de outubro. A 13 de outubro recebe em casa o Oliveirense e a 20 de outubro desloca-se ao Barreiro para jogar contra o Galitos.