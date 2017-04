Festa do Basquetebol Juvenil Albufeira 2017 terminou em grande

A manhã do dia 11 de abril ficou marcada pela disputa das Finais da Festa do Basquetebol nos diversos escalões, no Pavilhão Desportivo de Albufeira, da Escola Básica e Secundária de Albufeira, em Vale Pedras, e Francisco Neves. As seleções regionais do Porto e de Lisboa conquistaram os primeiros lugares do pódio, com o Porto a destacar-se nos Sub 14 Masculinos e Femininos, e nos Sub 16 Masculinos. A equipa alfacinha venceu em Sub 16 Masculinos.

A 11.ª edição da Festa do Basquetebol voltou a trazer surpresas. Em vez dos tradicionais boletins de jogo, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) criou 214 boletins digitais numa experiência inovadora, que se veio juntar ao Torneio All Stars, ao Basket Solidário, ao Livestream de todos os jogos, à estatística oficial com play-by-play em todas as 198 partidas, à Mascote Blitz, ao Cartão Branco de Fair-play, ao Parque ativo da Coca-cola, e ao écran gigante da fun addict. Destaque ainda para o logotipo humano formado na Praça dos Pescadores com o laço azul da CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens), sob o lema “+ Basket, + Afetos”, numa associação solidária ao mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância.

Durante a cerimónia de encerramento e de entrega de prémios da Festa do Basquetebol Albufeira 2017, a organização manifestou o seu agrado pela iniciativa ter registado mais um sucesso, com atletas, dirigentes e restante comitiva visivelmente satisfeitos com o resultado. Além do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, Carlos Silva e Sousa, a cerimónia contou com as intervenções de Manuel Fernandes, presidente da FPB, e Custódio Moreno, presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). Todos fizeram questão de realçar os valores e princípios associados ao evento, onde o Desportivismo, Juventude, Amizade, Solidariedade e Fair-play fazem desta Festa um exemplo a seguir.

«Sentimo-nos orgulhosos por acolher esta festa dirigida à Juventude e ao Basquetebol. Esperamos que se tenham divertido e, sobretudo, que tenham crescido como homens e mulheres», destacou Carlos Silva e Sousa, reiterando a disponibilidade do município em continuar a receber este evento no concelho. “Vocês são todos campeões pela forma como se comportaram dentro e fora do campo”, rematou o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

A Festa do Basquetebol é uma iniciativa da FPB, em parceria com o município de Albufeira e com o apoio da Associação de Basquetebol do Algarve, Imortal Basket Club e Clube de Basquete de Albufeira. O evento conta, ainda, com a colaboração de várias associações distritais de basquetebol.

1400 pessoas viveram cinco dias de festa desportiva

A Festa do Basquetebol Juvenil juntou em Albufeira, durante cinco dias, jogadores, treinadores e dirigentes, numa comitiva de 1400 pessoas, a que se juntaram muitos familiares e amigos. No final, todos saíram vencedores pelo espírito de equipa, de solidariedade e de fair-play que demonstram nesta evento.