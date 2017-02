Faro será local de chegada do «Portugal de Lés-a-Lés»

A maior maratona moto turística da Europa volta à estrada para cumprir a 19ª edição, tendo a Federação de Motociclismo de Portugal, entidade organizadora do evento, escolhido a cidade de Faro para final do «Portugal de Lés-a-Lés», a 17 de junho.

A Câmara Municipal de Faro associa-se à iniciativa, como entidade co-organizadora, fazendo jus ao «espírito motociclístico que corre nas veias da cidade e dos farenses», como referiu Paulo Santos, vice-presidente da autarquia algarvia, durante a apresentação da prova, no dia 5, no Luso.

A maratona, sem fins competitivos e pioneira no país, decorrerá de 14 a 17 de junho, num novo formato, com três etapas e passeio de abertura. Será o mais extenso de sempre, com 1100 quilómetros na ligação de Vila Pouca de Aguiar a Faro, revelou a organização. As verificações técnicas vão abrir o evento, durante a manhã e tarde de 14 de junho, naquele concelho transmontano, formalismo que antecede o prólogo pela localidade e o jantar de apresentação. As três etapas estão previstas começar sempre ao início das manhãs de quinta e sexta-feira, terminando no sábado, dia 17, ao fim da tarde.

O percurso atravessará uma dúzia de distritos e dezenas de concelhos, privilegiando as estradas mais pitorescas e desconhecidas, nunca pisando qualquer Itinerário Principal (IP) ou Itinerário Complementar (IC). O objetivo da organização é que os participantes possam «cruzar Portugal de extremo a extremo contemplando paisagens e lugares de enorme esplendor».

As últimas edições do «Portugal de Lés-a-Lés» ultrapassaram sempre o milhar de participantes e em 2016 foram contabilizados 1650 motociclistas em 1500 motos, com um aumento do número de participantes estrangeiros. Esta é a quarta vez que Faro recebe uma chegada desta prova, depois de 2002, 2005 e 2007. Também já foi o ponto de partida para a edição de 2010.

Os interessados em participar podem inscrever-se até 15 de fevereiro online em www.fmp-live.pt