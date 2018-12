Farense perde com Benfica B

Num jogo que marcou o regresso das noites de jogo ao São Luís, as duas equipas ofereceram uma primeira parte de boa qualidade e bastante disputada nesta quinta-feira, 6 de dezembro, em partida a contar para a 11ª jornada da Ledman LigaPro, aos muitos espetadores que acorreram ao recinto do Farense.

O Farense conseguiu um ligeiro ascendente sobre as águias mas o balde de água fria teve perto de cair em cima da equipa algarvia, quando aos 10 minutos Jota disparou um fantástico remate à baliza de Daniel Fernandes. O guardião farense estava batido mas a trave disse presente e o perigo acabou sacudido pela linha defensiva.

A partir daqui foram-se somando as oportunidades para o Farense abrir o ativo, mas a eficácia não era a que os homens de Rui Duarte pretendiam. Irobiso foi o expoente deste desperdício, quando aos 21 minutos arrancou a fundo do centro do terreno, passou por dois adversários e, já na grande área do Benfica B, atirou para defesa de Zlobin. Aos 24 minutos ainda se gritou golo no São Luís, depois do mesmo Irobiso desviar a bola para as redes encarnadas, mas o lance seria anulado por fora de jogo.

O Benfica B trocava a bola com qualidade mas as incursões ofensivas acabavam, invariavelmente, anuladas pela defesa do Farense, que teve em Cássio uma parede muito complicada de ultrapassar. Por seu lado, o Farense delineou mais algumas jogadas de boa qualidade não criando, no entanto, grande perigo para as redes dos encarnados.

A segunda parte começou praticamente com a expulsão, por protestos, de André Geraldes, novo diretor executivo da SAD do Farense, que fez neste jogo a sua estreia no banco do São Luís.

O ímpeto das equipas esfriou com o intervalo, e a segunda metade ia-se disputando numa toada calma, sem grandes motivos de perigo e com grande disputa a meio-campo.

Até que, aos 69 min, após canto de Ryan Gauld, a bola atravessou toda a pequena área do Benfica B sem que aparecesse o desvio para o fundo das redes. Na jogada subsequente, o benfiquista Jota recebeu com grande classe perto da área algarvia e rematou, com perigo, às malhas laterais da baliza de Daniel Fernandes.

O jogo passava por novo período de acalmia quando aos 79 minutos, na cobrança de um livre direto à entrada da área encarnada, Jorge Ribeiro disparou ao poste da baliza de Zablec, levando as bancadas ao desespero.

Apesar da vontade que o Farense mostrava na procura pela vitória, seria o Benfica B a chegar ao tento. Aos 85 minutos, Daniel dos Anjos apareceu solto na grande área algarvia e disparou um tiro cruzado que só parou no fundo das redes de Daniel Fernandes. Uma excelente entrada em jogo para o brasileiro ao serviço das águias, que estava em campo apenas há 4 minutos.

Já em período de compensação, mais uma grande oportunidade para o Farense! Fábio Nunes pegou na bola pela direita, passou por três adversários numa grande jogada individual, e atirou bem rente ao poste da baliza de Zablec.

O jogo acabaria por chegar ao fim com a vitória do Benfica B, num resultado que, mais uma vez, castiga a falta de eficácia dos algarvios. O Farense mantém-se, provisoriamente, na 6ª posição do campeonato, com 16 pontos. Na próxima jornada da Ledman LigaPro, a 12ª, o Farense desloca-se ao reduto do Estoril Praia.

Farense vs Benfica B

Estádio de São Luís, Faro

Farense – Daniel Fernandes, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, Nuno Borges, Markovic (Delmiro, 90 min), Ryan Gauld, Mayambela (Tavinho, 60 min), Alvarinho (Fábio Nunes 65 min), Irobiso;

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Hugo Marques, Pedro Kadri, Pedro Simões, David Moura.

Benfica B – Zlobin, Pedro Amaral, Ferro, Kalaica, Alex Pinto, Florentino Luís, Keaton Parks, Benny (Tiago Dantas, 73 min), Chris Willock (Mendes, 90 min), Jota, Zé Gomes (Daniel dos Anjos, 81 min);

Treinador: Bruno Lage

Suplentes não utilizados: Fábio Duarte, Rodrigo Conceição, Nuno Tavares, David Zec.

Árbitro: Iancu Vasilica.

Golos: Daniel dos Anjos (85 min).

Amarelos: Cássio (55 min), Keaton Parks (72 min), Ferro (78 min), Zlobin (90 min).