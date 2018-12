Farense empata na Covilhã

O Farense deslocou-se hoje, domingo, 2 de dezembro, à beira interior para defrontar o Sporting da Covilhã, em jogo a contar para a 10ª jornada da Segunda Liga.

Os serranos começaram o jogo mais pressionantes e foram conseguindo aproximações perigosas à baliza algarvia, obrigando Daniel Fernandes a um par de boas intervenções.

Sacudida a pressão inicial imposta pela turma anfitriã, o Farense foi estabilizando o seu jogo, acabando por chegar ao golo aos 20 minutos. Mayambela trabalhou com qualidade pelo lado esquerdo do ataque algarvio e cruzou rasteiro para a área, onde surgiu Alvarinho a desferir um remate enrolado que terminou nas redes da baliza de São Bento, guarda-redes que fez mais de 60 jogos pelo Farense e que agora defende as redes dos leões da serra.

Foi já depois dos 45 minutos, quando o intervalo pairava no horizonte, que na sequência de uma disputa de bola algo confusa dentro da área do Farense o árbitro assinalou um penalti, considerando que Bruno Bernardo derrubou em falta o seu adversário.

Chamado a converter, Gilberto desferiu um remate bem colocado ao poste direito da baliza farense, enganando Daniel Fernandes que se atirou para o lado oposto.

O intervalo chegava com um empate, que espelhava na perfeição aquilo que se ia passando em campo.

As equipas voltaram dos balneários com um chip semelhante ao do primeiro tempo – os serranos com mais posse de bola e um Farense mais expectante.

Aos 65 minutos os algarvios pediram penalti por pretensa falta sobre Ryan Gauld, mas o árbitro mandou seguir.

O jogo caminhava para o final, sem lances de perigo, quando aos 84 minutos Gilberto Rodrigues, do Sporting da Covilhã, foi expulso por acumulação de amarelos, após uma falta a meio-campo que travou o contra-ataque algarvio.

Em cima do minuto 90 o Farense dispôs de excelente oportunidade para trazer os três pontos para o Algarve. Tavinho, à boca da baliza, atirou para defesa de São Bento. Seria a derradeira chance para desatar o nó do empate. O jogo terminou com a divisão de pontos entre as duas equipas.

O Farense ocupa o 6º lugar na Ledman Liga Pro. Na próxima jornada, a 11ª da competição os algarvios recebem o Benfica B, numa partida que terá lugar na quinta-feira, dia 6 de dezembro, no Estádio de São Luís, pelas 20h15.

Sporting da Covilhã vs Farense

Estádio Municipal José Santos Pinto, Covilhã

Sporting da Covilhã – São Bento, Gilberto, Rafael, Jaime Simões, Bonani (Gueyap, 74 min), Guilherme Rodrigues, Quiroga (Makouta, 29 min), Henrique Gomes, Mica Silva, Adriano Castanheira, Deivison (Osemene, 88 min).

Treinador: Filó

Suplentes não utilizados: Diogo Neto; Bruno Bolas; Zarabi; Agostinho Soares.

Farense – Daniel Fernandes, Godinho, Bruno Bernardo, Cássio, Jorge Ribeiro, David Moura (Nuno Borges, 63 min), Markovic, Ryan Gauld, Alvarinho (Fábio Nunes, 53 min), Mayambela (Tavinho, 81 min), Irobiso;

Treinador: Rui Duarte

Suplentes não utilizados: Hugo Marques; Delmiro; Pedro Kadri; Alan Junior.

Árbitro: Marco Cruz

Golos: Alvarinho (20 min); Gilberto (45 min).

Amarelos: Miranda (53 min), Ryan Gauld (87 min).

Vermelhos: Miranda (84 min, acumulação de amarelos).