Farense e Portimonense jogam Allianz Cup

O sorteio da primeira e segunda fase da Allianz Cup, torneio que integra todas as equipas das competições profissionais, à exceção das B que não participam nesta prova, ditou que o Farense defrontará o Penafiel, no dia 21 de julho, às 19h45.

A Liga Portugal realizou o sorteio no intervalo da Cimeira de Presidentes, em Coimbra. Com um novo nome a Taça da Liga volta a ter uma Final Four, que se disputará em Braga, organizada pela Liga Portugal, em parceria com a Companhia de Seguros Allianz.

A primeira fase realiza-se este fim de semana, 21 e 22 de julho, contando apenas com as equipas da Ledman Liga Pro. A segunda fase, que será disputada a 29 de julho, contará já com as equipas da Liga NOS, à exceção dos quatro primeiros classificados da época transata, como é o caso do FC Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga.

Ultrapassadas estas duas fases, o sorteio da fase de grupos está marcada para 17 de agosto, também em Coimbra. A Final Four disputar-se-á a 22, 23 e 26 de janeiro de 2019, em Braga. Para já, na primeira fase (21 e 22 de julho) há cinco jogos agendados. Assim, o Famalicão defronta o Arouca (jogo 1), o Farense joga contra o Penafiel (jogo 2), enquanto o Mafra joga frente ao Covilhã (jogo 3). Há ainda o Varzim contra Cova da Piedade (jogo 4) e o Académica de Coimbra (jogo 5) frente ao Leixões. O Oliveirense foi a equipa apurada para a fase seguinte.

A segunda fase, que deverá decorrer entre 28 e 29 de julho, coloca o Belenenses frente ao Oliveirense, o Paços de Ferreira frente ao Académico de Viseu. O vencedor do jogo 4 da primeira fase defrontará o Moreirense, enquanto o Marítimo jogará contra o vencedor do jogo 3. Joga ainda o Desportivo das Aves contra o Santa Clara, enquanto o Estoril enfrenta o vencedor do jogo 2 e o Chaves quem ganhar o jogo 1. O Vitória FC ficou isento de sorteio, mas o Vitória SC terá de jogar contra o Tondela, enquanto ao Nacional da Madeira calhou o Boavista. Portimonense enfrenta o Rio Ave, Feirense terá como adversário o vencedor do jogo 5.

No âmbito da estratégia de aposta no desporto, a Taça da Liga surge, conforme afirmou a organização, «alinhada com o posicionamento do Grupo Allianz, no que diz respeito à parceria com a modalidade futebol e representa um marco importante na aproximação ao público».

José Francisco Neves, membro do Comité de Direção e diretor de Market Management e de Produto P&C da Allianz Portugal, refere que a companhia tem grandes expetativas. «Passados 10 anos de termos acompanhado o início da Taça da Liga, é para a Allianz um momento único podermos ser o naming sponsor desta competição. As expectativas são grandes, já que acreditamos de uma forma muito clara na distinção da competição na época futebolística, que certamente será um sucesso para nós, para a Liga Portugal e para o futebol português. A Allianz tem apoiado com entusiasmo o futebol».