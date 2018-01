Estafeta «Chamada para os Jogos» 2018 arranca em Olhão

Está aí mais uma edição da Estafeta «Chamada para os Jogos», iniciativa inserida no âmbito dos Jogos de Quelfes, e cujos objetivos passam pela promoção dos valores e ideais do Olimpismo, enquanto filosofia de vida e instrumento de ação pedagógica, fomentado através dos três pilares do Movimento Olímpico: o Desporto, a Cultura e o Ambiente.

Como é tradição, a primeira etapa cumpre-se no concelho de Olhão, já no próximo dia 9 de janeiro, uma iniciativa que reúne autarquia, agrupamentos de escolas e movimento associativo, percorrendo as escolas do 1.º Ciclo a partir da EB1 de Marim, berço mitológico dos Jogos de Quelfes.

Mais do que assegurar uma ligação simbólica entre os estabelecimentos de ensino, o «Espírito dos Jogos de Quelfes» convida alunos e professores a fazerem deste um dia de festa nas suas Escolas, as «Festas do Olimpismo», concretizando vivências especiais à luz daquelas que os participantes irão encontrar nos Jogos finais.

Até ao próximo dia 11 de maio, a Estafeta vai andar na estrada, percorrendo destinos tão diversos quanto Málaga, Castro Verde, Alcoutim, Lagos, A Corunha, Ferreira do Alentejo ou a cidade do Porto, num total de 21 municípios da Península Ibérica, terminando em São Brás de Alportel, sede da cerimónia de Abertura dos IX Jogos de Quelfes.

Com a sua ação, Os Jogos de Quelfes procuram estimular as escolas a desenvolverem experiências positivas no campo da promoção do Olimpismo e dos seus ideais, aumentando a probabilidade de as crianças continuarem ativas ao longo da vida e a integrarem os valores Olímpicos como património pessoal.