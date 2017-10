Escolas de cães algarvias organizam torneios

As associações de treino canino Iron Dog Algarve e Elite DP K9, organizam um fim de semana desportivo, com dois eventos a acontecer no Sotavento e no Barlavento algarvio no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Animal, celebrado a 4 de outubro. No total vão entrar em prova 17 exemplares caninos. O «1º Troféu de TS/BH Elite DP K9» decorre no próximo sábado, dia 7 de outubro nas instalações da Iron Dog Algarve, em Quarteira (Fonte Santa). As provas de socialização (TS) e obediência básica (BH) terão início às 9 horas.

Já o «1º Troféu de Mondioring Iron Dog Algarve» realiza-se no dia seguinte, domingo, dia 8 de outubro, às 9 horas, nas instalações do Hotel do Cão, em Portimão. O tema da prova será «a vida no campo». Os exercícios irão testar os cães a nível de obediência, saltos, defesa e superação de diversos obstáculos que atestam a robustez, coragem e equilíbrio dos animais em prova. Ambos os eventos serão ajuizados pelo juiz Paolo Picariello, e são reconhecidos pelo Clube Português de Canicultura (CPC). Contam com o apoio e supervisão do médico veterinário Bruno Silva das Clínicas Veterinárias de Vilamoura e de Boliqueime. A entrada é livre. Para mais informações, contactar João Paulino (966 092 964).